Charalambous și-a dat demisia de la FCSB după eșecul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 1-3

Elias Charalambous și-a anunțat demsia de la FCS după eșecul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor 1-3.

„Nu am ce să spun multe lucruri despre meci. Pentru mine este ultima zi aici. Cel care va veni aici, poate va face mai mult decât mine. Este ultima zi, nu am alte raspunsuri. Este decizia mea.

Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous.

Reacția lui Gigi Becali: Eu, de exemplu, nu-l dădeam afară

Gigi Becali care a aflat, în direct la TV, că Charalambous şi-a dat demisia, a avut următoarea reacție: „Înseamnă că pleacă şi el. Erau ca frații!”, a spus magnatul, cu referire la plecarea lui Mihai Pintilii, relatează ProSport.

„Asta e. Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. El, săracul, vede că nu mai poate. Din demnitate, a zis: «Nu mai pot să duc echipa». Dacă jucătorii fac ce fac, nu mai poate duce.

Eu, de exemplu, nu-l dădeam afară. Dacă se punea problema, îi ziceam să vorbim la sfârșit. Când se termina play-out-ul, să conducă altcineva echipa în meciurile de baraj. Dacă și-a dat demisia, înseamnă că și Pintii pleacă. Ei erau împreună, foarte bine legați. Așa cred. O să vorbesc acum, după ce închid cu voi.

O să ne despărțim prietenește, pentru că am avut mari realizări cu el. A făcut-o din demnitate, dacă jucătorii lui batjocoresc fotbalul”, a mai spus Gigi Becali.

Bilanțul antrenorului cipriot pe banca roș-albaștrilor

Elias Charalambous a fost numit antrenor principal la FCSB pe 30 martie 2023. Adunat 170 de meciuri pe banca celor de la FCSB cu următorul palmares: 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

În perioada petrecută la FCSB, Elias Charalambous a câștigat două titluri în SuperLiga și două Supercupe ale României.

Totodată, sub bagheta sa, FCSB a reușit și un parcurs european senzațional în sezonul 2024-2025 al cupelor europene, ajungând până optimile de finală din Europa League.