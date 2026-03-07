Prima pagină » Sport » Petrolul Ploiești câștigă pe terenul FC Botoșani în SuperLiga. Scor 1-0

Petrolul Ploiești a obținut o victorie crucială în deplasare, în fața echipei FC Botoșani, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 30-a din SuperLiga, ultima a sezonului regular.
Partida a fost marcată de un gol rapid și de o intensitate ridicată, ambele echipe luptând pentru poziții importante înainte de play-out.

Unicul gol al meciului a venit încă din secunda 70. Dulca a centrat precis în fața porții, portarul gazdelor, Anestis, nu a reușit să intervină, iar Rafinha a marcat, aducând victoria echipei Petrolul Ploiești. În minutul 28, Chică-Roșă a trimis mingea în poarta gazdelor, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Această victorie aduce Petrolul Ploiești la egalitate de puncte cu Csikszereda, ambele echipe acumulând câte 32 de puncte și pregătindu-se pentru play-out cu câte 16 puncte fiecare. De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne cu 42 de puncte, ocupând locul 9 în clasament, și va intra în play-out cu 21 de puncte.

Meciul a fost unul cu ritm alert și momente tensionate, Petrolul Ploiești demonstrând eficiență și concentrare în fața porții adverse. Victoria din deplasare consolidează moralul echipei înainte de startul play-out-ului, oferind șanse reale de a evita retrogradarea.

