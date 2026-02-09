Prima pagină » Sport » FC Botoșani anunță transferul mijlocașului brazilian Lucas de Vega Lima, format la FC Barcelona

FC Botoșani a anunțat luni transferul mijlocașului central brazilian Lucas de Vega Lima, care a semnat un contract valabil doi ani și jumătate cu formația „roș-alb-albastră”.
sursă foto: FC Botoșani
Petre Apostol
09 feb. 2026, Sport

Născut pe 16 ianuarie 2000, la Fortaleza, Lucas de Vega Lima (1,80 m) vine la FC Botoșani din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația lituaniană Panevezys, alături de care a câștigat Cupa Lituaniei.

În carieră, mijlocașul a evoluat în Spania, la nivel juvenil, pentru grupele U16, U18 și U19 ale FC Barcelona. De asemenea, a evoluat și pentru echipa de tineret și formația secundă a clubului catalan, Barça Atlètic.

A mai jucat la FC Cartagena și Atlético Baleares.

În 2019, a câștigat UEFA Youth League cu Barcelona U19.

Lucas de Vega Lima a bifat și o prezență în lotul primei echipe a Barcelonei, în 2022, la un meci cu Mallorca, pe vremea când antrenor era Xavi Hernandez.

Cu dublă cetățenie, spaniolă și braziliană, noul jucător al Botoșaniului are selecții la naționalele Spaniei U16 și Braziliei U17.

Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, jucătorul este cotat la suma de 350.000 de euro.

FC Botoșani ocupă locul 5 în clasamentul Superligii, fiind în calcule pentru calificarea în play-off.

