Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0 | Oltenii revin pe primul loc în SuperLigă

Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție a clasamentului din SuperLigă după victoria obținută pe teren propriu în fața formației FC Botoșani, scor 2-0, într-o partidă contând pentru etapa a 23-a.

După o primă repriză echilibrată, în care oltenii au controlat posesia, dar au întâmpinat dificultăți în a-și crea ocazii clare, deschiderea scorului a venit în minutul 65. Alexandru Cicâldău a finalizat cu emoții o fază construită rapid, trimițând mingea în plasă din 3–4 metri, după ce balonul a lovit mai întâi transversala.

Diferența a fost majorată în minutul 83, când Monday Etim a profitat de o eroare gravă a fundașului Miron. Jucătorul botoșănean a greșit o preluare în propriul careu, iar Etim a rămas singur în fața porții, marcând fără emoții de la aproximativ 7–8 metri.

Succesul le permite elevilor lui Universitatea Craiova să urce din nou pe primul loc al clasamentului, confirmând forma bună din ultimele etape, în timp ce FC Botoșani rămâne în zona inferioară a ierarhiei și continuă lupta pentru evitarea retrogradării.