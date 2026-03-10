Prima pagină » Sport » Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani

Marius Croitoru este de marți noul antrenor principal al echipei FC Botoșani, post ocupat până la începutul lunii martie de Leo Grozavu.
Foto: FC Botoșani
Cosmin Pirv
10 mart. 2026, 15:53, Sport

Potrivit unui comunicat al clubului, Marius Croitoru (45 de ani) a semnat un contract valabil până în 30 iunie 2026.

Marius Croitoru a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri: în iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.

În afară de FC Botoșani, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU 1948 Craiova (două mandate) și pe FC Argeș.

Din staff-ul lui Marius Croitoru vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache, antrenori secunzi, Alin Bordeanu, antrenor cu portarii și Ovidiu Chiribici, preparator fizic.

În 3 martie, FC Botoșani anunța încetarea colaborării cu antrenorul Leo Grozavu, contractul fiind reziliat de comun acord.

