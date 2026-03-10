Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani

Potrivit unui comunicat al clubului, Marius Croitoru (45 de ani) a semnat un contract valabil până în 30 iunie 2026.

Marius Croitoru a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri: în iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.

În afară de FC Botoșani, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU 1948 Craiova (două mandate) și pe FC Argeș.

Din staff-ul lui Marius Croitoru vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache, antrenori secunzi, Alin Bordeanu, antrenor cu portarii și Ovidiu Chiribici, preparator fizic.

În 3 martie, FC Botoșani anunța încetarea colaborării cu antrenorul Leo Grozavu, contractul fiind reziliat de comun acord.