FC Botoșani a anunțat marți încetarea colaborării cu antrenorul Leo Grozavu, contractul fiind reziliat de comun acord.
FC Botoșani se desparte de Leo Grozavu după ratarea calificării în play-off
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
03 mart. 2026, 14:32, Sport

Potrivit comunicatului clubului, despărțirea se produce în contextul ratării calificării în play-off, care a generat „dezamăgire uriașă”, chiar dacă prezența în „top 6” nu fusese stabilită ca obiectiv la începutul sezonului.

Leo Grozavu a fost la al patrulea mandat pe banca tehnică a botoșănenilor. Prima experiență a avut loc în Liga a II-a, între iulie 2007 și noiembrie 2008, perioadă în care a condus echipa în 58 de meciuri (20 de victorii, 12 remize și 26 de înfrângeri).

Tehnicianul a revenit în ianuarie 2014 pentru al doilea mandat, în Liga 1, pe care l-a încheiat în septembrie 2015, cu un bilanț de 59 de partide: 20 de victorii, 17 remize și 22 de înfrângeri.

Al treilea mandat s-a desfășurat între aprilie 2016 și iunie 2017, interval în care a strâns 48 de jocuri, cu 18 victorii, 13 remize și 17 înfrângeri.

Ultima revenire la Botoșani a avut loc în ianuarie 2025, într-un moment dificil pentru echipă. Grozavu avea contract până în vara anului 2027, însă colaborarea s-a încheiat la 3 martie 2026. În acest al patrulea mandat a bifat 47 de meciuri, cu 18 victorii, 14 remize și 15 înfrângeri.

În total, în cele patru perioade petrecute pe banca tehnică a clubului, Leo Grozavu a adunat 212 partide, înregistrând 76 de victorii, 56 de remize și 80 de înfrângeri.

