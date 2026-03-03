Naționala feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul înaintea meciului din Cupa Asiei

Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de Sud, desfășurată pe stadionul Gold Coast din Queensland, fotbalistele iraniene au rămas nemișcate. Privind fix înainte, acestea au refuzat să cânte imnul național în momentele premergătoare fluierului de start, mai arată The Guardian.

Meciul, care a reprezentat prima apariție oficială a echipei de la izbucnirea recentelor violențe în regiune, s-a încheiat cu victoria Coreei de Sud, scor 3-0.

Atât selecționera Marziyeh Jafari, cât și membrele lotului, au preferat să nu facă declarații oficiale cu privire la contextul politic actual sau la decesul liderului suprem iranian.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Jucătoarele iraniene au fost lăudate pentru curajul lor. Mijlocașa Australiei, Amy Sayer, a declarat că situația este dificilă pentru echipă și pentru familiile lor.

„Este o situație complicată și este foarte curajos din partea lor că sunt aici și joacă”, a spus ea, subliniind respectul față de adversare în contextul tensiunilor politice.

Echipa feminină a Iranului a ajuns în Australia cu doar câteva zile înainte ca atacurile aeriene să înceapă în Orientul Mijlociu. Aceasta este singura reprezentantă a regiunii care participă la turneul programat să se finalizeze pe 21 martie. În perioada următoare, Iranul va mai disputa partide împotriva țării gazdă, Australia, și a reprezentativei Filipinelor, ambele jocuri urmând să aibă loc pe aceeași arenă.