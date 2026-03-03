Prima pagină » Sport » Jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca, decisivi la naționale în calificările pentru Mondial

Jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca, decisivi la naționale în calificările pentru Mondial

Jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca au fost decisivi în meciuri din calificările pentru Mondial la naționalele la care au fost convocați. Este vorba de Daron Russell, Iverson Molinar și Mitch Creek.
Jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca, decisivi la naționale în calificările pentru Mondial
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
03 mart. 2026, 09:36, Sport

Daron Russell a fost cel mai bun marcator al României din meciul cu Portugalia disputat luni în Pitești Arena, în care tricolorii s-au impus cu 101-96. Russell a terminat partida cu 29 de puncte, la care a adăugat 6 pase decisive și 1 recuperare, pentru 28 la indicele eficienței.

Victoria României vine la trei zile după ce tricolorii au cedat la Coimbra, scor 99-82. În meciul de pe 27 februarie, Russell a adunat 9 puncte, 4 pase decisive și 7 recuperări.

România mai păstrează șanse matematice de calificare în faza următoare. Grecia e liderul grupei, cu trei victorii după primele patru meciuri, în timp ce Portugalia și Muntenegru sunt la egalitate, fiecare cu câte două succese. Primele trei locuri avansează în faza următoare.

Ultimele meciuri ale României în această fază a calificărilor vor avea loc pe 2 iulie, pe teren propriu, împotriva Greciei, și pe 5 iulie, în deplasare, contra Muntenegrului.

Alți trei jucători de la U-BT Cluj-Napoca au fost implicați în această fază a calificărilor pentru Mondialul din Qatar.

Astfel, Iverson Molinar a fost cel mai bun marcator al Panamei atât în victoria împotriva Cubei, scor 84-81, cât și în înfrângerea de la Buenos Aires, împotriva Argentinei, scor 101-75. În succesul în fața Cubei, Molinar a adunat 26 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări.

Mitch Creek a ajutat-o pe Australia să se impună în deplasarea de la Manila, contra Filipinelor, scor 66-93. Australianul din lotul clujenilor a adunat 13 puncte, 5 pase decisive și 8 recuperări.

De asemenea, Dušan Miletić a fost convocat de Dušan Alimpijević în lotul de 24 de jucători al Serbiei pentru meciurile de foc împotriva Turciei, însă nu a evoluat în niciuna dintre cele două partide pe care Serbia le-a pierdut, 78-82 la Belgrad, respectiv 94-86, la Istanbul.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
Libertatea
Paște 2026! Câte zile libere vor avea românii. Calendarul complet al minivacanței din aprilie
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor