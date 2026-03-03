Jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca, decisivi la naționale în calificările pentru Mondial

Daron Russell a fost cel mai bun marcator al României din meciul cu Portugalia disputat luni în Pitești Arena, în care tricolorii s-au impus cu 101-96. Russell a terminat partida cu 29 de puncte, la care a adăugat 6 pase decisive și 1 recuperare, pentru 28 la indicele eficienței.

Victoria României vine la trei zile după ce tricolorii au cedat la Coimbra, scor 99-82. În meciul de pe 27 februarie, Russell a adunat 9 puncte, 4 pase decisive și 7 recuperări.

România mai păstrează șanse matematice de calificare în faza următoare. Grecia e liderul grupei, cu trei victorii după primele patru meciuri, în timp ce Portugalia și Muntenegru sunt la egalitate, fiecare cu câte două succese. Primele trei locuri avansează în faza următoare.

Ultimele meciuri ale României în această fază a calificărilor vor avea loc pe 2 iulie, pe teren propriu, împotriva Greciei, și pe 5 iulie, în deplasare, contra Muntenegrului.

Alți trei jucători de la U-BT Cluj-Napoca au fost implicați în această fază a calificărilor pentru Mondialul din Qatar.

Astfel, Iverson Molinar a fost cel mai bun marcator al Panamei atât în victoria împotriva Cubei, scor 84-81, cât și în înfrângerea de la Buenos Aires, împotriva Argentinei, scor 101-75. În succesul în fața Cubei, Molinar a adunat 26 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări.

Mitch Creek a ajutat-o pe Australia să se impună în deplasarea de la Manila, contra Filipinelor, scor 66-93. Australianul din lotul clujenilor a adunat 13 puncte, 5 pase decisive și 8 recuperări.

De asemenea, Dušan Miletić a fost convocat de Dušan Alimpijević în lotul de 24 de jucători al Serbiei pentru meciurile de foc împotriva Turciei, însă nu a evoluat în niciuna dintre cele două partide pe care Serbia le-a pierdut, 78-82 la Belgrad, respectiv 94-86, la Istanbul.