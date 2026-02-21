Russell, Molinar, Creek și Miletic, jucători la U-BT Cluj-Napoca, convocați la naționale

Daron Russell, Iverson Molinar, Mitch Creek și Dušan Miletić se vor alătura reprezentativelor țărilor lor pentru partidele programate în perioada 27 februarie – 2 martie.

Daron Russell va îmbrăca pentru a treia oară echipamentul naționalei României, după meciurile de la finalul lunii noiembrie, când România a cedat în fața Greciei și a Muntenegrului.

„Sunt nerăbdător să joc din nou pentru România. Ne așteaptă două meciuri grele contra Portugaliei, însă vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga”, a spus Russell înaintea reunirii lotului.

La debutul pentru România, în deplasarea de la Salonic, Fatts a izbutit 7 puncte și 8 pase decisive, iar în partida cu Muntenegru, de la Pitești, a fost cel mai bun marcator din tabăra tricolorilor, cu 20 de puncte.

Dublă manșă România-Portugalia

România va disputa o dublă manșă împotriva Portugaliei, primul meci fiind programat în deplasare, pe 27 februarie, la Coimbra. Returul va avea loc trei zile mai târziu, pe 2 martie, la Pitești.

Pentru această dublă, selecționerul Mihai Silvășan a convocat un lot lărgit, din care fac parte alți 15 jucători.

„Merg ca de obicei, cu dorință mare de a munci pentru naționala României. Ne așteaptă două meciuri cu Portugalia. Avem de data aceasta puțin mai multe zile de pregătire, ceea ce probabil ne va ajuta. Luăm fiecare meci în parte, ne dorim să câștigăm și mergem cu gândul doar la victorie, chiar dacă echipa Portugaliei este favorită în această dublă. Au jucat la EuroBasket în vară, deci o echipă serioasă din Europa, însă nu ne e frică de nimeni. Încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră și, de ce nu, să reușim și o victorie”, a declarat Miahi Silvășan.

Molinar, Creek și Miletic, la naționale

Iverson Molinar a fost convocat la naționala Panamei pentru duelurile cu Cuba și Argentina, programate pe 28 februarie și 2 martie. Ambele partide ale Panamei erau programate pentru a fi jucate în deplasare, însă Federația de Baschet a Cubei a solicitat ca partida din 28 februarie să se joace în Panama City, din cauza situației din țară.

Molinar și-a reprezentat ultima oară țara în urmă cu un an, în victoriile contra Paraguayului și a Braziliei. Atunci, fundașul a reușit 24, respectiv 25 de puncte, cu câte 7 assist-uri în fiecare meci.

Mitch Creek va reveni în lotul condus de John Rillie pentru meciul Australiei împotriva Filipinelor, de pe 1 martie. Înainte de această partidă, Australia o va întâlni pe Guam, pe 26 februarie, însă Creek nu va face parte din lot.

„A purta maioul verde-auriu al naționalei Australiei înseamnă totul pentru mine, este o onoare să-mi reprezint țara, familia și apropiații alături”, a transmis australianul înaintea plecării. În 20 de partide jucate pentru naționala sa, Creek a adunat medii de 12.4 puncte, 5.2 recuperări și 2.5 pase decisive.

Dušan Miletić a fost convocat de Dušan Alimpijević în lotul de 24 de jucători al Serbiei pentru meciurile de foc împotriva Turciei.

„Sunt extrem de bucuros și mândru că am fost chemat la lot pentru aceste două meciuri, este o mare onoare pentru mine. Îmi doresc să-mi ajut echipa națională să câștige ambele dueluri”, a spus Miletic în drumul spre Belgrad.