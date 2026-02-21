Prima pagină » Sport » Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat, sâmbătă, programul de astăzi al sportivilor români care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Sursă foto: Facebook / Comitetul Olimpic și Sportiv Român
21 feb. 2026, 08:51, Sport

Sportivii români vor concura la probele de bob, biatlon, dar și schi fond.

De la ora 11:00, în manșa 1 și 2 a cursei de bob 4 vor concura Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu și George Iordache.

De la ora 12:00, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru iau startul de cursa de 50 de kilometri mass start clasic, la Ski Fond.

De la ora 15:15, sportiva Anastasia Tolmacheva începe cursa de 12,5 kilometri mass start la Biatlon.

România este prezentă la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina cu 28 de sportivi titulari și o rezervă, care concurează la 8 sporturi.

Joi, concurenta la patinaj artistic, Julia Sauter,  s-a clasat pe locul 17 – cu un total de 190,93 puncte – cel mai bun rezultat din carieră al momentului (127,80 puncte în programul liber și 63,13 puncte de la programul scurt).

