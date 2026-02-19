Prima pagină » Sport » Patinatoarea Julia Sauter, singura reprezentantă a României în ziua a 13-a la Jocurile Olimpice 2026

Patinatoarea română Julia Sauter (27 de ani) va evolua joi, de la ora 20:00, în programul liber al competiției feminine de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, după ce a ocupat locul 16 în programul scurt, cea mai bună performanță a României în această probă.
Foto: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
19 feb. 2026, 08:35, Sport

Julia Sauter a obținut 63,13 puncte pentru un program scurt fără greșeală, cel mai bun rezultat al său din carieră. Patinatoarea originară din Germania concurează pentru România din 2013.

Douăzeci și patru dintre cele 29 de sportive participante s-au calificat în programul liber.

După prima parte a concursului, podiumul este ocupat de japonezele Ami Nakai (78,71 puncte) și Kaori Sakamoto (77,23), respectiv de americanca Alysa Liu (76,59), campioana mondială en-titre.

Deținătoarea titlului european, estonianca Niina Petrokina, ocupă locul 10.

Julia Sauter, sportivă legitimată la Corona Brașov, și-a finanțat în mare parte pregătirea prin campanii de crowdfunding. La finalul anului trecut, a primit și cetățenia română.

În istoria participărilor României la proba feminină de patinaj artistic, doar Beatrice Huștiu (locul 28 în 1968) și Roxana Luca (locurile 26 în 2006 și 23 în 2022), actuala antrenoare a Juliei Sauter, au mai reprezentat țara noastră.

