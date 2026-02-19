Moment special pregătit de Dinamo la meciul cu Steaua din campionatul de volei masculin

Trofeul din acea ediție din Cupa Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor) a fost obținut de Dinamo pe 19 februarie 1981, la Palma de Mallorca.

Echipa bucureșteană s-a impus atunci după o finală dramatică împotriva formației ȚSKA Moscova, câștigată cu scorul de 3-2.

Din lotul care a adus atunci trofeul la București au făcut parte Gunther Enescu, Laurențiu Dumănoiu, Gheorghe Zanfir, Marian Păușescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chițiga, Mihai Slabu, Mircea Tutovan și Emilian Vrâncuț, echipa fiind pregătită de antrenorii Willy Schreiber și George Eremia.

Momentul aniversar va fi marcat sâmbătă, înaintea partidei cu Steaua, programată de la ora 17:00, în Sala Dinamo, printr-un moment special dedicat performanței din 1981.

Dinamo este cea mai titrată echipă din voleiul masculin autohton, cu trei Cupe ale Campionilor Europeni câștigate (și alte trei finale disputate) și o Cupă a Cupelor în 1979.

De asemenea, are 19 titluri de campioană națională. Cel mai recent a fost obținut chiar în sezonul trecut.

Oficialii clubului Dinamo promit „un spectacol la fileu” în derby-ul cu Steaua, actualul lider al campionatului.