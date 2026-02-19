Volei Alba Blaj, la meciul 100 în cupele europene. Duel cu CSO Voluntari, în sferturile CEV Cup, reeditarea finalei din Divizia A1

Voleiul feminin românesc are asigurată o reprezentantă în semifinalele CEV Cup. Volei Alba Blaj a ajuns în sferturile CEV Cup după evoluția din Liga Campionilor. CSO Voluntari a disputat trei tururi preliminare până în această fază.

Partida tur este programată joi, de la ora 18:00, pe terenul echipei din Blaj.

Volei Alba Blaj a ajuns în această fază a competiției după ce a încheiat pe locul 3 grupa A din CEV Champions League. Astfel, continuă parcursul în CEV Cup, a doua competiție continentală inter-cluburi ca valoare.

De cealaltă parte, CSO Voluntari a eliminat pe rând formațiile Heidelberg (Spania), VfB Suhl (Germania) și Radomka Radom (Polonia), pentru a-și asigura prezența în sferturi.

Calificarea în semifinale se va decide după manșa retur, programată la București, pe 25 februarie.

Volei Alba Blaj a câștigat, anul trecut, al optulea titlu național din palmares, după finala cu CSO Voluntari, scor 3-1.

Echipa din Blaj a învins, totodată, pe CSO Voluntari, campioana din 2024, și în finala Cupei României din sezonul trecut.

Totuși, în sezonul acesta, CSO Voluntari și-a adjudecat primul trofeu. Echipa ilfoveană a învins, în octombrie 2025, pe Volei Alba Blaj, în Supercupa României.

Volei Alba Blaj a câștigat medaliile de argint în ediția precedentă a Cupei CEV. Echipa din România a pierdut atunci finala cu formația italiană Igor Gorgonzola Novara.

Volei Alba Blaj a disputat cinci finale europene în ultimii opt ani, toate pierdute.