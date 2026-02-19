Prima pagină » Sport » Volei Alba Blaj, la meciul 100 în cupele europene. Duel cu CSO Voluntari, în sferturile CEV Cup, reeditarea finalei din Divizia A1

Volei Alba Blaj, la meciul 100 în cupele europene. Duel cu CSO Voluntari, în sferturile CEV Cup, reeditarea finalei din Divizia A1

Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, marchează joi seară partida cu numărul 100 din istorie în competițiile europene. Echipa din Blaj întâlnește CSO Voluntari, în manșa tur din sferturile de finală ale CEV Cup, într-o reeditare a finalei campionatului României.
Volei Alba Blaj, la meciul 100 în cupele europene. Duel cu CSO Voluntari, în sferturile CEV Cup, reeditarea finalei din Divizia A1
Foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
19 feb. 2026, 10:15, Sport

Voleiul feminin românesc are asigurată o reprezentantă în semifinalele CEV Cup. Volei Alba Blaj a ajuns în sferturile CEV Cup după evoluția din Liga Campionilor. CSO Voluntari a disputat trei tururi preliminare până în această fază.

Partida tur este programată joi, de la ora 18:00, pe terenul echipei din Blaj.

Volei Alba Blaj a ajuns în această fază a competiției după ce a încheiat pe locul 3 grupa A din CEV Champions League. Astfel, continuă parcursul în CEV Cup, a doua competiție continentală inter-cluburi ca valoare.

De cealaltă parte, CSO Voluntari a eliminat pe rând formațiile Heidelberg (Spania), VfB Suhl (Germania) și Radomka Radom (Polonia), pentru a-și asigura prezența în sferturi.

Calificarea în semifinale se va decide după manșa retur, programată la București, pe 25 februarie.

Volei Alba Blaj a câștigat, anul trecut, al optulea titlu național din palmares, după finala cu CSO Voluntari, scor 3-1.

Echipa din Blaj a învins, totodată, pe CSO Voluntari, campioana din 2024, și în finala Cupei României din sezonul trecut.

Totuși, în sezonul acesta, CSO Voluntari și-a adjudecat primul trofeu. Echipa ilfoveană a învins, în octombrie 2025, pe Volei Alba Blaj, în Supercupa României.

Volei Alba Blaj a câștigat medaliile de argint în ediția precedentă a Cupei CEV. Echipa din România a pierdut atunci finala cu formația italiană Igor Gorgonzola Novara.

Volei Alba Blaj a disputat cinci finale europene în ultimii opt ani, toate pierdute.

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Care este, de fapt, cea mai sănătoasă carne din lume. Ce spun experții în nutriție
CSID
Șoferii care nu își curăță mașinile de zăpadă vor fi amendați. Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni uriașe
Promotor