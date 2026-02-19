Prima pagină » Sport » COSR subliniază paralela dintre artă și sport de Ziua Națională Constantin Brâncuși; comparație cu nota 10 a Nadiei Comăneci

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, evidențiind legătura dintre excelența în artă și în sport, făcând o paralelă între Coloana Infinitului și nota 10 obținută de Nadia Comăneci, la Montreal. Anul 2026 a fost desemnat prin lege Anul Nadia Comăneci.
„O coloană care urcă, un standard care nu se oprește. Coloana Infinitului nu are început și nici sfârșit. Este o succesiune de module identice, construite pentru a sugera continuitatea, ritmul și aspirația”, transmite COSR, joi, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, făcând legătura cu performanța gimnastei Nadia Comăneci, care obținea prima notă de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, în urmă cu 50 de ani.

„Acum 50 de ani, la Montreal, Nadia Comăneci a făcut exact acest lucru în sport: a stabilit un standard care nu se închide într-un moment, ci continuă să inspire generații. Prima notă de 10.00 nu a fost finalul unei povești, ci începutul ei”, menționează reprezentanții COSR.

COSR subliniază asemănarea cu procesul artistic al lui Brâncuși: „Brâncuși a lucrat ani de zile pentru a ajunge la forma pură a Coloanei. Nadia a repetat de mii de ori fiecare element pentru a ajunge la execuția perfectă. În ambele cazuri, perfecțiunea nu este un accident. Este rezultatul unei discipline radicale și al unei viziuni clare”.

„Coloana Infinitului și nota de 10.00 sunt expresii diferite ale aceluiași adevăr: limitele există pentru a fi depășite”, încheie mesajul COSR.

În vara anului 2025, Parlamentul României a adoptat legea prin care anul 2026 devine oficial „Anul Nadia Comăneci”, marcând 50 de ani de la momentul istoric în care gimnasta română a obținut primul 10 din istoria gimnasticii.

