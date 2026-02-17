Octavian Bellu, la zi aniversară. COSR: A făcut din România polul gimnasticii feminine mondiale

„Ne-au arătat că se poate, ne-au inspirat să încercăm și ne-au lăsat cea mai importantă moștenire, spiritul de campioni!”, se arată în comunicatul COSR.

Din 1981 și 1991 a făcut parte din colectivul tehnic al lotului olimpic. Din 1991 și până în 2005, apoi între 2010 și 2016, a fost coordonatorul lotului olimpic în cea mai prolifică perioadă a gimnasticii feminine românești.

„Pentru Octavian Bellu nu a existat podium necucerit și nici o generație de gimnaste fără campioane olimpice, mondiale și europene. (…) Succesele obținute cu generații diferite cu greu le-ar mai putea egala cineva vreodată, cel puțin la nivelul sportului românesc. Cu gimnaste de mare valoare, precum Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Cristina Bontaș, Aurelia Dobre, Lavinia Miloșovici, Gina Gogean, Maria Olaru, Simona Amânar, Andrea Răducan, Cătălina Ponor, Sanda Izbașa sau Larisa Iordache, Octavian Bellu a reușit performanțe uluitoare, făcând din România polul gimnasticii feminine mondiale”, mai precizează reprezentanții COSR.

Octavian Bellu a fost declarat cel mai de succes antrenor al lumii

Palmaresul său ca număr de medalii l-a plasat în Cartea Recordurilor.

Are în palmares 17 medalii olimpice de aur. Dar și un total de 305 de medalii la Campionatele Mondiale, Europene și la Jocurile Olimpice.

A obținut 5 titluri mondiale consecutive cu echipa României între 1994-2001. Dar, și 2 titluri olimpice consecutive cu echipa României: Sydney 2000, Atena 2004.

Are, totodată, 6 titluri europene câștigate cu echipa României: Stockholm 1994, Birmingham 1996, St. Petersburg 1998, Atena 2004, Bruxelles 2012, Sofia 2014.

În 2009 a fost inclus în celebrul Hall of Fame al gimnasticii universale.

De asemenea, cu această ocazie, și fosta mare canotoare Elisabeta Lipă a transmis un mesaj.

„Octavian Bellu, alături de Mariana Bitang, a scris una dintre cele mai frumoase și puternice pagini din istoria gimnasticii mondiale. Împreună ați format mari gimnaste, ați construit generații de campioane și ați demonstrat că performanța adevărată se naște din echipă, rigoare și încredere reciprocă. Dincolo de palmaresul impresionant, rămân oamenii — lideri autentici, profesioniști desăvârșiți și repere pentru sportul românesc. Oameni care au modelat nu doar campioane, ci și caractere”, a spus Lipă, președinta Federației Române de Canotaj.