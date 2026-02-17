Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat marți programul oficial al sferturilor de finală din Cupa României, fază în care s-au calificat opt echipe din primele două eșaloane. Cap de afiș în această fază este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.