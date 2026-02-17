Prima pagină » Sport » Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat marți programul oficial al sferturilor de finală din Cupa României, fază în care s-au calificat opt echipe din primele două eșaloane. Cap de afiș în această fază este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.
Foto: FRF
Petre Apostol
17 feb. 2026, 12:27, Sport

În faza sferturilor de finală din Cupa României vor evolua Universitatea Craiova, Dinamo București, CFR Cluj, U Cluj, FC Argeș, FC Hermannstadt, Gloria Bistrița și Metalul Buzău.

Programul sferturilor de finală în Cupa României:

U Cluj – Hermannstadt, 3 martie, ora 19:00

FC Argeș – Gloria Bistrița, 4 martie, ora 17:30

Universitatea Craiova – CFR Cluj, 4 martie, ora 20:30

Dinamo – Metalul Buzău, 5 martie, ora 20:00

Deținătoarea trofeului este CFR Cluj, care a câștigat ediția precedentă după finala cu Hermannstadt, scor 3-2.

Finala Cupei României 2026 va avea loc pe stadionul Municipal din Sibiu.

