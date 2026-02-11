Cupa României: CFC Argeș și CFR Cluj merg în sferturile de finală

După meciurile disputate marți în grupa A, CFR Cluj, care a remizat cu Rapid pe teren propriu, se califică în sferturile de finală împreună cu Campionii FC Argeș, câștigătoarea grupei, care a învins în deplasare cu 1-2 pe CSC Dumbrăvița.

În această grupă, miercuri, de la ora 14.00, este programată partida CSM Slatina – FC Metaloglobus.

În grupa B, marți, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52 s-a încheiat cu scorul de 1-3. Următoarele două partide ale grupei vor avea loc joi: Universitatea Craiova – FCSB și CS Gloria Bistrița – UTA Arad.

În grupa C sunt programate miercuri trei meciuri, toate de la ora 20.00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi OSK și Sporting Liești – AFK Csikszereda.

Trei partide au loc joi în Grupa D: Dinamo 1948 – Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța și Concordia Chiajna – FC Botoșani.