Campioana României la baschet masculin U-BT Cluj-Napoca joacă miercuri un meci de totul sau nimic pentru calificarea în optimile Eurocup. Partida are loc în BT Arena cu Aris Salonic.
Silvășan, înaintea meciului decisiv U-BT - Aris: Sper să fim noi cei care vor ieși învingători din această bătălie
Cosmin Pirv
11 feb. 2026, 07:45, Sport

Adversarele de miercuri sunt vecine în clasamentul Grupei A, cu 8 victorii după 17 etape, U-BT fiind mai bine clasată, pe locul 6, grație victoriei din tur împotriva elenilor.

Câștigătoarea partidei de miercuri va obține calificarea în optimi, acolo unde va juca împotriva ocupantei locului 3 din Grupa B, într-o singură manșă.

Va fi un spectacol baschetbalistic, dă asigurări antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

„Și ei au meci decisiv, și noi avem meci decisiv, deci va fi un spectacol baschetbalistic. Ne dorim să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Știu că toată lumea vorbește că e un meci decisiv, sala va fi plină, ei vin cu suporteri, însă dacă ne luăm gândurile de la ce avem de făcut pe teren, sunt mari șanse să nu ne facem treaba bine. Asta încerc să le transmit jucătorilor, să fim atenți, să facem ce am pregătit, să jucăm cu intensitate, cu concentare și să încercăm să fim cea mai bună variantă a noastră. E un meci, se poate întâmpla orice, însă la final, cu ajutorul publicului, sper să fim noi cei care vor ieși învingători din această bătălie”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al echipei clujene.

El spune că Taylor este cu semnul întrebării, din cauza unui hematom la gambă.

„Încercăm să punem totul pe masă și trebuie să ieșim pe teren și să obținem victoria împotriva unei echipe foarte talentate. Eu simt că fanii noștri sunt cei mai buni din EuroCup și, indiferent câți suporteri vor aduce ei, acesta este terenul nostru, sala noastră. Suntem entuziasmați să-i vedem venind în număr mare, să le arătăm ce înseamnă Clujul și sperăm să reușim să câștigăm”, a spus Patrick Richard, căpitanul echipei U-BT.

