Luptă strânsă pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Eurocup. U-BT joacă miercuri la BAXI Manresa

U-BT Cluj-Napoca va continua miercuri lupta pentru un loc în fazele eliminatorii din Eurocup. Campionii României, aflați pe locul 6 în grupa A, vor întâlni echipa BAXI Manresa, aflată pe locul 4.
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
26 ian. 2026, 15:32, Sport

Partida are loc în runda a 16-a din BKT EuroCup. Clujenii joacă în deplasare la BAXI Manresa miercuri, 28 ianuarie, de la ora 21.45, în Pavelló Nou Congost, arenă cu o capacitate de 5000 de locuri.

Cele două echipe vor sta pentru a doua oară față în față. În partida din tur, U-BT s-a impus cu 110-86, la capătul unui meci controlat în totalitate, organizat în premieră în Turda Arena. Clujenii au adunat 28 de pase decisive și 42 de recuperări, iar Trey Woodbury a fost desemnat jucătorul meciului, cu 26 de puncte, o recuperare și 4 pase decisive, pentru +26 la indicele eficienței.

Lupta pentru unul dintre cele cinci locuri rămase care asigură accesul în fazele eliminatorii ale BKT EuroCup devine tot mai strânsă în Grupa A, pe măsură ce se apropie finalul sezonului regulat. Hapoel Ierusalim, liderul grupei, este singura echipă care și-a garantat deja prezența în fazele superioare, iar următoarele șapte formații se luptă pentru cele cinci poziții rămase, care asigură calificarea în optimi sau sferturi.

U-BT și BAXI Manresa sunt două dintre cele șapte formații, iar rezultatul duelului din arena „Nou Congost” va cântări mult la stabilirea clasamentului la finalul celor 18 etape din sezonul regulat. În momentul de față, spaniolii sunt pe locul 4, având cu o victorie mai mult decât „alb-negrii”, care se situează pe locul 6 în Grupa A.

„Urmează un nou meci în deplasare, cu reprezentanta baschetului spaniol, cea mai puternică competiție din Europa la nivel de cluburi. Ne dorim să câștigăm, să revenim în EuroCup cu o victorie. Avem nevoie de această victorie dacă ne dorim să mai păstrăm șanse pentru a termina în primele patru echipe. Toată lumea este aptă, mergem încrezători. Am avut o ultimă săptămână productivă atât din punct de vedere al antrenamentelor cât și a odihnei și cu siguranță ne vom lupta pentru a ne îndeplini obiectivul, și anume acela de a câștiga. În această rundă jucăm și sub mesajul One Team, o inițiativă care ne amintește cât de important este spiritul de echipă, nu doar pe teren, ci și în afara lui. Ne dorim să arătăm acest lucru prin atitudinea noastră și prin felul în care luptăm pentru fiecare posesie”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

