Iverson Molinar, de la U-BT Cluj-Napoca, MVP-ul optimilor de finală Eurocup

Iverson Molinar a răspuns prezent atunci când U-BT Cluj-Napoca a avut cea mai mare nevoie de el, realizând cea mai bună performanță din carieră în optimile de finală ale BKT EuroCup, scrie site-ul oficial al competiției euroleaguebasketball.net.

El a obținut titlul de MVP al rundei.

U-BT s-a impus miercuri în deplasare cu 82-100 împotriva echipei Buducnost Podgorica, calificându-se în sferturile de finală, unde va întâlni Bahcesehir Istanbul.

Molinar a înregistrat un record persoanl: 34 de puncte, reușind 8 din 12 aruncări de două puncte, 3 din 3 aruncări de trei puncte și toate cele 9 aruncări libere. El a mai avut 5 recuperări, 4 pase decisive, 2 intercepții, obținând un indice de performanță (PIR) de 39, de asemenea un record personal.

Și Russell e în top

DeVante’ Jones, de la Dolomiti Energia Trento, a înregistrat un PIR de 38 în victoria cu 90-94, după prelungiri, împotriva echipei Umana Reyer Venice. Jones a marcat 38 de puncte.

Următorul cel mai bun PIR, 23, a aparținut coechipierului său de la Trento, Matas Jogela, care a acumulat 15 puncte, 12 recuperări și 5 pase decisive.

Lista celor mai buni jucători din optimile de finală a fost completată de Fatts Russell de la Cluj și Michael Devoe de la Turk Telekom Ankara, fiecare cu un PIR de 22.