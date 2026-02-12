U-BT Cluj-Napoca și-a aflat adversarul din optimile Eurocup

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat miercuri seara în optimi, după ce a învins în meciul decisiv formația elenă Aris Salonic.

În BT Arena plină cu 10.000 de suporteri, dintre care circa 500 au fost greci, clujenii s-au impus cu 111-92 și s-au calificat de pe locul 6 în faza următoare a competiției.

Pentru U-BT este a treia calificare consecutivă în play-off-ul Eurocup.

„Am avut o mentalitate excelentă și am depus un efort mare, exact ce le-am spus jucătorilor înainte de meci că este condiția esențială pentru a câștiga un asemenea joc și anume să joci mai tare decât adversarul. Cred că am reușit asta. Am fost concentrați, am gestionat bine posesiile, am avut doar 7 turnover-uri și 28 de pase decisive, ceea ce spune foarte multe despre spiritul și performanța echipei astăzi”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

„Ne bucurăm de victorie, dar, mai important, ne bucurăm că ne continuăm drumul spre Play-Off. Suntem în competiție acum, așa că trebuie să profităm de această șansă și să mergem înainte”, a spus Patrick Richard, căpitanul echipei.

În optimi, clujenii vor juca în deplasare la Buducnost Podgorica, echipa din Muntenegru care și-a asigurat locul 3 în cealaltă grupă a Eurocup, după ce a învins miercuri echipa Cosea JL Bourg-en-Bresse cu 96-84.

Optimile ar urma să aibă loc în 10 sau 11 martie.

În cazul în care vor trece de optimi, clujenii vor juca în sferturi cu Bahcesehir College Istanbul.