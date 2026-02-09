Prima pagină » Sport » Meci decisiv pentru U-BT. Clujenii, la un pas de calificarea în optimile Eurocup

Meci decisiv pentru U-BT. Clujenii, la un pas de calificarea în optimile Eurocup

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, joacă miercuri un meci decisiv pentru calificarea în optimile Eurocup. 500 de suporteri ai lui Aris Salonic sunt așteptați în BT Arena.
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 08:15, Sport

Este ultima etapă a sezonului regulat din EuroCup, iar U-BT și Aris Salonic se întâlnesc miercuri, de la ora 18.00, într-un meci cu miză uriașă.

Câștigătoarea partidei se va califica în optimile competiției, unde va juca împotriva ocupantei locului 3 din Grupa B, într-o singură manșă.

500 de suporteri greci și-au anunțat prezența la meci, în timp ce organizatorii au deschis și nivelul 3 din BT Arena, într-o seara în care arena din Cluj va fi plină.

Cele două formații s-au mai întâlnit de cinci ori până acum. Este al treilea sezon în care U-BT și Aris sutn repartizate în aceeași grupă, iar după victoriile din edițiile precedente, clujenii s-au impus și în turul actualei stagiuni. Pe 4 decembrie 2025, U-BT a redus la tăcere sala „Nikos Galis”, după ce a întors soarta partidei în repriza secundă, când a marcat 60 de puncte din totalul de 98. Astfel, U-BT a izbutit să se impună la 10 puncte diferență, scor 88-98.

Adversarele de miercuri sunt vecine în clasamentul Grupei A, cu 8 victorii după 17 etape, U-BT fiind mai bine clasată, pe locul 6, grație victoriei din tur împotriva elenilor. În ultima etapă din a doua cea mai puternică competiție europeană, U-BT a cedat în prelungiri pe terenul liderului Hapoel Ierusalim, iar Aris a scos-o din lupta pentru Play-Off pe Neptunas Klaipeda, în urma victoriei de pe teren propriu, 83-64.

Principala „armă” a grecilor este Bryce Jones, fostul jucător al lui U-BT. Fundașul american are 17,9 puncte înscrise pe meci.

