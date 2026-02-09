Derby în Superligă: Dinamo București-Universitatea Craiova

Partida este programată luni, de la ora 20.00.

Șapte victorii, patru remize și doar o partidă pierdută au înregistrat bucureștenii în ediția curentă pe teren propriu. De cealaltă parte, oltenii s-au impus în cinci dintre cele 12 deplasări din sezonul actual, iar de alte patru ori au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica meciului.

Începând cu anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 25 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

În etapa a 26-a a Superligii s-au înregistrat următoarele rezultate:

FC Argeș-Hermannstadt 3-1

Rapid-Petrolul 1-1

Unirea Slobozia-Farul 2-1

Csikszereda-UTA 2-0

CFR Cluj-U Cluj 3-2

FC Botoșani-Metaloglobus 3-0

Oțelul Galați-FCSB 1-4.