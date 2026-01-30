Prima pagină » Sport » Superliga: Dinamo și Petrolul au remizat pe Arcul de Triumf, scor 1-1

Superliga: Dinamo și Petrolul au remizat pe Arcul de Triumf, scor 1-1

Dinamo și Petrolul au terminat la egalitate, pe Arcul de Triumf, în etapa a 24-a din Superliga.
Superliga: Dinamo și Petrolul au remizat pe Arcul de Triumf, scor 1-1
Galerie Foto 11
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 ian. 2026, 22:12, Sport

Dinamo a dominat în prima repriză și a avut mai multe ocazii la poarta adversă, însă la pauză tabela indica tot 0-0.

Gazdele au deschis scorul în minutul 64, prin Danny Armstrong, la 10 minute după ce a fost introdus în teren de Zeljko Kopic.

Vezi galeria foto
11 poze

Petrolul a egalat în minutul 82, prin Gicu Grozav, după o gafă a portarului Devis Epassy.

Dinamo ocupă locul 3 după 24 de meciuri, cu 45 de puncte, iar Petrolul este pe 12, cu 21 de puncte.

Echipele de start

Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi;

Rezerve: Roșca – Milanov, Mazilu, C. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop;

Antrenor Zeljko Kopic

Petrolul: Bălbărău – Ignat, Guilherme, Roche – Ricardinho, Dulca, Jyry, A. Dumitrescu – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe;

Rezerve: Krell – Papp, Prce, Diogo Rodrigues, Grozav, Hanca, Boțogan, Dumitrache, D. Paraschiv, Dongmo, Manolache

Antrenor Eugen Neagoe

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor