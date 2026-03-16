Universitatea Cluj învinge CFR în Derbiul Clujului și ajunge pe locul 2 în Superliga, la un punct de lider, după etapa întâi din play-off

CFR Cluj a deschis scorul în primul minut prin Lorenzo Biliboc. Universitatea Cluj a egalat rapid, în minutul 4, prin golul lui Jovo Lukic.

Ambele echipe și-au creat ocazii, dar golul decisiv a venit abia în minutul 90.

Oucasse Mendy a înscris cu capul dintr-un corner, aducând victoria gazdelor.

O reușită a lui Drammeh a fost anulată pentru henț în minutul 87.

Acest duel a marcat revenirea lui Cristiano Bergodi pe banca Universității, după suspendarea dictată de Comisia de Disciplină, chiar pentru incidentele din meciul cu CFR din sezonul regulat.

Cu această victorie, U Cluj pornește cu moral ridicat în play-off-ul Superligii, ajungând la un singur punct în urma liderului, Rapid București.

Prin înfrângerea suferită, seria CFR Cluj se oprește la 11 victorii consecutive.

Clasamentul în Superliga, play-off, după prima etapă:

1. Rapid București – 31 puncte

2. Universitatea Cluj – 30 puncte

3. Universitatea Craiova – 30 puncte

4. FC Argeș – 28 puncte

5. CFR Cluj – 27 puncte

6. Dinamo București – 26 puncte