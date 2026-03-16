CFR Cluj anunță prelungirea contractului căpitanului Mario Camora până în vara anului 2027

Clubul CFR Cluj a anunțat, luni, prelungirea contractului căpitanului Mario Camora până în vara anului 2027, potrivit unui comunicat publicat de gruparea din Gruia.
Foto: ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 mart. 2026, 16:19, Sport

În vârstă de 39 de ani, fundașul stânga Mario Camora este jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în tricoul formației clujene, cu aproape 600 de apariții pentru CFR.

Camora evoluează la echipa din Cluj-Napoca din 2011 și este considerat unul dintre simbolurile clubului.

Originar din Portugalia, jucătorul a obținut și cetățenia română, primul fotbalist naturalizat pentru a juca în naționala României.

„A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene”, se arată în comunicatul publicat de CFR Cluj.

Reprezentanții clubului subliniază că jucătorul a demonstrat, sezon după sezon, „ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil”, devenind o sursă de inspirație pentru colegi și suporteri.

Mario Camora este și căpitanul echipei, fiind una dintre figurile emblematice ale CFR Cluj.

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Băuturile care îți pot crește nivelul de fier din sânge. Ce recomandă medicii dacă ai anemie și te simți mereu obosit
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor