CFR Cluj anunță prelungirea contractului căpitanului Mario Camora până în vara anului 2027

În vârstă de 39 de ani, fundașul stânga Mario Camora este jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în tricoul formației clujene, cu aproape 600 de apariții pentru CFR.

Camora evoluează la echipa din Cluj-Napoca din 2011 și este considerat unul dintre simbolurile clubului.

Originar din Portugalia, jucătorul a obținut și cetățenia română, primul fotbalist naturalizat pentru a juca în naționala României.

„A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene”, se arată în comunicatul publicat de CFR Cluj.

Reprezentanții clubului subliniază că jucătorul a demonstrat, sezon după sezon, „ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil”, devenind o sursă de inspirație pentru colegi și suporteri.

Mario Camora este și căpitanul echipei, fiind una dintre figurile emblematice ale CFR Cluj.