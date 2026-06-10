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CFR Cluj se reunește săptămâna viitoare. Cantonament în Slovenia

CFR Cluj se reunește săptămâna viitoare, iar echipa va pleca în cantonament la sfârșitul lunii în Slovenia.
CFR Cluj se reunește săptămâna viitoare. Cantonament în Slovenia
Foto: CFR Cluj
Cosmin Pirv
10 iun. 2026, 13:32, Sport
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Clubul din Gruia a anunțat miercuri că echipa se va reuni în 15 iunie și se va antrena la Cluj până în 28 iunie.

Apoi, echipa va pleca în cantonamentul de vară în Zreče, 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗮, unde se va pregăti până pe 10 iulie.

În stagiul de pregătire din Slovenia, clujenii vor juca patru amicale.

Iată programul meciurilor de pregătire:
𝟮 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲- CFR Cluj-NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei)
𝟰 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲- CFR Cluj-Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei)
𝟳 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲- CFR Cluj-FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei)
𝟵 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲- CFR Cluj-Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei).

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