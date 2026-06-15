Bursa transferurilor. Rapid aduce un internațional muntenegrean, iar UTA transferă un fundaș de la Unirea Slobozia

UPDATE 15 iunie. Rapid l-a prezentat oficial pe Vladan Bubanja, în timp ce UTA Arad a anunțat transferul fundașului Andrei Dorobanțu.

RAPID – Vladan Bubanja

Mijlocaș central muntenegrean, în vârstă de 26 de ani, transferat de Rapid de la FK Sarajevo. A bifat selecții la naționala Muntenegrului (unde este coleg cu Adam Marusici de la Lazio) și vine după două sezoane solide în Bosnia, unde a fost unul dintre oamenii de bază ai formației din Sarajevo.

UTA ARAD – Andrei Dorobanțu

Fundaș central în vârstă de 23 de ani, transferat de UTA Arad de la Unirea Slobozia. A fost titular constant în sezonul precedent și a contribuit la parcursul echipei ialomițene în Superligă. Arădenii îl văd ca o soluție pentru întărirea compartimentului defensiv înaintea noului sezon.

UPDATE 13 iunie. Rapid se desparte de Daniel Paraschiv și Leo Bolgado

Rapid București a anunțat sâmbătă despărțirea de atacantul Daniel Paraschiv și de fundașul central Leo Bolgado, după expirarea perioadelor de împrumut ale celor doi jucători.

Paraschiv (27 de ani) a ajuns la Rapid în perioada de mercato din iarnă, sub formă de împrumut de la clubul spaniol Real Oviedo. Conducerea clubului bucureștean a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, astfel că atacantul revine la formația de care aparține.

De asemenea, Rapid a anunțat încheierea împrumutului fundașului central Leo Bolgado (27 de ani), care se întoarce la CFR Cluj.

Petrolul Ploiești, transfer din Portugalia

Petrolul Ploiești a anunțat transferul jucătorului portughez Rodrigo Martins (27 de ani), extremă stânga, de la Lusitania FC, echipă de mijlocul clasamentului din Liga 2 a Portugaliei.

Este primul transfer din Portugalia oficializat după ce „lupii galbeni” l-au numit antrenor pe portughezul Ricardo Sousa (47 de ani). Rodrigo Martins (1.77 m) are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză, în tricoul lui GD Estoril Praia și Portimoense SAD, dar și 122 de apariții și 7 goluri înscrise în cea de-a doua ligă lusitană, pentru CD Cova de Piedade, SC Covilha, CD Mafra, SC Leixoes și, în ultimul sezon, FC Lusitania (17 jocuri disputate în stagiunea 2025/2026). Corvinul Hunedoara – Florin Maxim, antrenor, prelungire contract Corvinul Hunedoara a anunțat prelungirea contractului antrenorului Florin Maxim până în vara anului 2029. Actuala înțelegere era valabilă până la finalul sezonului 2026/2027. În iulie, se vor împlini 5 ani de când Florin Maxim a preluat echipa din Hunedoara. Corvinul a revenit în prima ligă după o absență de 34 de ani.

UPDATE 12 iunie. FC Botoșani s-a despărțit de șapte jucători

FC Botoșani a anunțat oficial despărțirea de șapte fotbaliști înaintea startului noului sezon de Superliga. Clubul moldovean a confirmat plecările iar din staff-ul tehnic a părăsit echipa și antrenorul secund Nicolae Roșca.

FC BOTOȘANI – Luka Kukic

Portar bosniac în vârstă de 29 de ani, ajuns la FC Botoșani în 2024. A fost una dintre variantele folosite între buturi în ultimele două sezoane.

FC BOTOȘANI – Adams Friday

Fundaș dreapta nigerian, în vârstă de 23 de ani. A ajuns la FC Botoșani în 2023 și a fost o prezență constantă în flancul defensiv al moldovenilor.

FC BOTOȘANI – Aldair Caputa Ferreira

Mijlocaș portughez care a evoluat pentru FC Botoșani în sezonul recent încheiat. A fost utilizat în special în compartimentul median al echipei.

FC BOTOȘANI – Enzo Lopez

Atacant argentinian, în vârstă de 28 de ani, transferat la FC Botoșani în februarie 2024. A adunat 47 de meciuri și 11 goluri în Superliga pentru formația moldoveană în ultimele două sezoane.

FC BOTOȘANI – Antonio Dumitru

Mijlocaș ofensiv român, folosit atât în zona centrală, cât și în compartimentul ofensiv. A făcut parte din lotul echipei în sezonul 2025-2026.

FC BOTOȘANI – Michael Pavlovic

Fundaș stânga slovac, utilizat în rotația defensivă a echipei. A reprezentat una dintre soluțiile pentru postul de fundaș lateral stânga.

FC BOTOȘANI – Alexandru Bota

Mijlocaș român crescut în fotbalul românesc, care a făcut parte din lotul primei echipe și a fost folosit în special în meciurile în care staff-ul a apelat la jucători tineri.

UPDATE 11 iunie. Corvinul l-a transferat pe mijlocașul slovac Andrej Fabry

CORVINUL HUNEDOARA – Andrej Fabry

Transfer important pentru nou-promovata Corvinul Hunedoara. Clubul hunedorean a anunțat oficial transferul mijlocașului ofensiv slovac Andrej Fabry, în vârstă de 29 de ani, venit de la Universitatea Cluj. Fost internațional de tineret al Slovaciei, Fabry a evoluat în sezonul trecut în 27 de partide pentru „șepcile roșii”, însă a avut un rol redus în play-off. Fotbalistul semnează un contract valabil pentru un sezon și va încerca să își relanseze cariera la Corvinul, după experiențele avute la UTA Arad și U Cluj.

UPDATE 9 iunie. FCSB mută

FCSB – Shaquil Delos

Francez, fundaș dreapta, Grenoble. Transferul este aproape realizat: Mihai Stoica a confirmat că FCSB a bătut palma cu un fundaș dreapta din Franța, venit din ligile inferioare, iar presa franceză a anunțat că Shaquil Delos este așteptat să plece în România. Jucătorul urmează să vină la București pentru vizita medicală și semnarea actelor

MUTĂRI OFICIALE / CONFIRMATE – în Superligă

UNIVERSITATEA CLUJ – Marius Ștefănescu, Pedro Pinho, Neofytos Michael, Florent Poulolo, Friday Adams și Andrei Coubiș

„Șepcile roșii” au una dintre cele mai active campanii de mercato. U Cluj i-a trecut la veniri pe Marius Ștefănescu de la Konyaspor, Pedro Pinho de la Chaves, Neofytos Michael de la Pafos, Florent Poulolo de la UTA, Friday Adams de la FC Botoșani și Andrei Coubiș de la Sampdoria.

UNIVERSITATEA CLUJ – Edvinas Gertmonas, Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff și Răzvan Oaidă

La capitolul plecări, U Cluj i-a pierdut pe Gertmonas, plecat la Servette, dar și pe Toșca, Artean, van der Werff și Oaidă, ajunși la final de contract. Artean a semnat cu Poli Timișoara, iar Oaidă a fost prezentat de UTA.

FC ARGEȘ – Taylor Luvambo

Francez, extremă stânga, venit de la Le Mans. Piteștenii l-au prezentat oficial pe jucătorul care a trecut prin academiile lui PSG și Nantes.

FC ARGEȘ – Evagoras Antoniou

Fundaș central cipriot, venit de la APOEL Nicosia. Este una dintre primele mutări oficiale făcute de FC Argeș pentru noul sezon.

FC ARGEȘ – Alexandru Ungurianu

Nu este transfer de jucător, ci mutare în staff. Piteștenii l-au cooptat ca antrenor secund pe Alexandru Ungurianu, format în Spania și trecut prin proiecte de dezvoltare la Villarreal, CD Roda și CD Castellón.

UTA ARAD – Răzvan Oaidă

Mijlocaș defensiv, venit liber după despărțirea de Universitatea Cluj. UTA l-a prezentat oficial pe fostul jucător de la FCSB și Rapid.

UTA ARAD – Marius Coman

Atacantul apare în centralizatorul de mercato la veniri, de la Sepsi, pentru 60.000 de euro. Arădenii mai au bifată și plecarea lui Florent Poulolo la Universitatea Cluj.

OȚELUL GALAȚI – Teodor Lungu

Mijlocaș venit de la Unirea Slobozia. Gălățenii merg mai departe cu Stjepan Tomas pe bancă, iar la plecări apar Iustin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu, Gabriel Debeljuh și Ștefan Bană, revenit la Universitatea Craiova.

PETROLUL PLOIEȘTI – Robert Jerdea

Atacantul de la CSM Reșița este primul transfer anunțat de ploieșteni pentru noul sezon. Petrolul încearcă să întinerească lotul și să reducă bugetul salarial.

FARUL CONSTANȚA – Tony Njike

Mijlocaș defensiv francez, venit de la QRM. Farul s-a înțeles cu fostul jucător de la FC Argeș, care a semnat pe două sezoane.

FARUL CONSTANȚA – Gabriel Iancu și Jovan Markovic

Farul s-a despărțit de Gabriel Iancu și Jovan Markovic, iar Markovic a ajuns la FC Botoșani. Situația lui Denis Alibec rămâne de urmărit, după ce a ajuns la final de contract, dar clubul vrea să discute prelungirea.

CORVINUL HUNEDOARA – Renato Espinosa

Atacant peruan, venit de la Unirea Slobozia. Corvinul l-a transferat după promovare, iar jucătorul a semnat pe două sezoane.

CORVINUL HUNEDOARA – Adrian Frănculescu și Flavius Iacob

Nou-promovata și-a mai trecut la noutăți pe Adrian Frănculescu, portar împrumutat de la CFR Cluj, și pe Flavius Iacob, revenit după împrumutul la UTA.

SEPSI OSK – Bogdan Vătăjelu

Covăsnenii, reveniți în Superliga, l-au trecut la veniri pe Bogdan Vătăjelu, de la FC Bihor. Echipa continuă cu Ovidiu Burcă pe bancă.

FC VOLUNTARI – Marvin Schieb

Ilfovenii, reveniți în Superliga, au anunțat prelungirea contractului atacantului german Marvin Schieb până în vara lui 2028.

UPDATE 8 iunie. Noi transferuri și plecări în Superligă

MUTĂRI OFICIALE / CONFIRMATE

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă stânga, venit de la CFR Cluj. Kamara a semnat cu giuleștenii după despărțirea de formația din Gruia și devine primul transfer important al Rapidului în mandatul lui Daniel Pancu. Fotbalistul are însă o situație medicală care trebuie gestionată, existând posibilitatea unei noi intervenții chirurgicale.

DINAMO – Valentin Dumitrache

Atacantul a fost cedat la Chindia Târgoviște. Dinamo a anunțat astăzi că a ajuns la un acord de transfer pentru jucătorul care nu a apucat să debuteze într-un meci oficial pentru „câini”

PLECĂRI POSIBILE

RAPID – Timotej Jambor

Atacantul slovac este pe lista posibililor plecați. Conducerea Rapidului nu este convinsă că jucătorul se poate adapta, deși Daniel Pancu îi apreciază profilul.

DINAMO – Alexandru Pop

Atacantul are șanse mari să plece de la Dinamo. Andrei Nicolescu a spus că decizia depinde de noul antrenor, Nuno Campos, iar în locul său ar putea fi analizat Vadym Kyrychenko, revenit de la CS Dinamo.

UPDATE CONTRACTE

FCSB – Florin Tănase

Florin Tănase rămâne la FCSB. Gigi Becali a anunțat că mijlocașul ofensiv va semna un nou contract pe doi ani cu roș-albaștrii.

Mutări noi în ultimele zile

VENIRI OFICIALE

DINAMO – Nuno Campos

Portughez, antrenor. Dinamo a anunțat oficial instalarea lui Nuno Campos pe banca tehnică, în locul lui Zeljko Kopic. Cele două părți au semnat până la 30 iunie 2028.

FC ARGEȘ – Taylor Luvambo

Francez, extremă stânga, ultima dată la Le Mans. Piteștenii l-au prezentat oficial pe jucătorul format la academiile lui PSG, Nantes și Racing Club de France.

UNIVERSITATEA CLUJ – Pedro Pinho

Portughez, mijlocaș defensiv, ultima dată la Chaves. „Șepcile roșii” au oficializat mutarea duminică dimineață.

FC BOTOȘANI – Mario Preda

Român, atacant, fost la FCSB / SCM Râmnicu Vâlcea. Tânărul de 19 ani a semnat cu FC Botoșani și va continua în Superliga.

PLECĂRI OFICIALE

DINAMO – Jordan Ikoko

Francez/congolez, fundaș dreapta. Dinamo a anunțat oficial că jucătorul a ajuns la final de contract.

DINAMO – Georgi Milanov

Bulgar, mijlocaș ofensiv. Clubul a confirmat despărțirea de veteranul care a adunat 92 de meciuri în tricoul alb-roșu.

DINAMO – Valentin Țicu

Român, fundaș stânga. Dinamo a oficializat duminică despărțirea de jucătorul adus de la Petrolul.

DINAMO – Kennedy Boateng

Cogolez, fundaș central. Clubul a confirmat oficial finalul contractului și despărțirea de unul dintre titularii din ultimele două sezoane.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Silviu Lung Jr.

Român, portar. Contractul goalkeeperului de 36 de ani a ajuns la final, iar campioana României a confirmat despărțirea.

FCSB – Mario Preda

Român, atacant, către FC Botoșani. Jucătorul crescut la grupa U18 a roș-albaștrilor a părăsit definitiv clubul și a făcut pasul către prima ligă.

SCHIMBĂRI OFICIALE PE BANCĂ

PETROLUL PLOIEȘTI – Mehmet Topal

Turc, antrenor. Petrolul a confirmat încheierea colaborării cu tehnicianul care a condus echipa în ultimele 7 partide ale sezonului trecut.

TRANSFERURI APROAPE DE A FI FINALIZATE

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă / atacant, de la CFR Cluj. Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv, iar jucătorul urmează să facă vizita medicală. Dacă nu apar probleme la teste, Kamara va semna cu formația din Giulești.

FCSB – fundaș dreapta strain

Campioana este aproape să bifeze primul transfer al verii. Mihai Stoica a anunțat că jucătorul este așteptat în România în jurul datei de 17-18 iunie, pentru vizita medicală și semnarea contractului. Numele fotbalistului nu a fost făcut public.

FCSB – Anderson Ceara

Brazilian, extremă, de la Csikszereda. FCSB a trimis ofertă scrisă pentru fotbalist, iar Mihai Stoica a transmis că negocierile cu formația din Miercurea Ciuc sunt în desfășurare și ar trebui închise rapid, din punctul de vedere al campioanei.

VIKTORIA PLZEN – Stefan Pirgic

Sârb, mijlocaș central, de la Zeleznicar Pancevo. Jucătorul dorit și de FCSB este aproape să semneze cu Viktoria Plzen, după ce clubul ceh ar fi ajuns la un acord cu Zeleznicar pentru transfer. Astfel, campioana României riscă să rateze una dintre țintele principale ale verii.

TRABZONSPOR / KONYASPOR – Denis Drăguș

Internaționalul român este dorit de Konyaspor, conform lui Marius Șumudică. Atacantul mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, dar are șanse mici să rămână în lot, iar o mutare în Turcia este luată serios în calcul.

Transferuri Vineri, 5 IUNIE

PLECĂRI OFICIALE

DINAMO BUCUREȘTI – Zeljko Kopic

Croat, antrenor. Clubul Dinamo a anunțat o veste neașteptată, privind despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, alături de care a revenit în prim-planul fotbalului românesc.

CORVINUL HUNEDOARA – Alexandru Buziuc

Român, atacant. Fostul jucător al celor de la FCSB s-a despărțit de Corvinul după un sezon în care a contribuit la promovarea echipei în Superligă.

CORVINUL HUNEDOARA – Denis Rența

Român, fundaș. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu mai continuă la formația hunedoreană după un sezon în care a bifat șapte apariții oficiale.

CORVINUL HUNEDOARA – Szabolcs Kilyen

Român, fundaș central. Jucătorul se desparte de Corvinul după un an petrecut la Hunedoara, perioadă în care a evoluat în opt partide și a înscris un gol.

CORVINUL HUNEDOARA – Mihai Velisar

Român, fundaș stânga. Clubul hunedorean a anunțat despărțirea de jucător, acesta părăsind echipa înaintea debutului în noul sezon de Superligă.

FARUL CONSTANȚA – Diogo Ramalho

Portughez, mijlocaș, 26 ani. Farul Constanța și Diogo Ramalho au ajuns la un acord privind încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Transferuri JOI, 4 IUNIE

VENIRI OFICIALE

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Alexandru Maxim

Român, portar, de la FCSB / FC Voluntari. Portarul de 19 ani a fost prezentat de olteni, după un sezon în Liga 2 la FC Voluntari.

DINAMO – Ianis Doană

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Dinamo continuă să construiască lotul pentru sezonul următor.

DINAMO – Adriano Manole

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Acesta face parte din strategia clubului de a atrage jucători tineri, cu potențial.

PLECĂRI OFICIALE

FCSB – Alexandru Maxim

Român, portar, către Universitatea Craiova. Tânărul goalkeeper a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu formația din Bănie.

DINAMO – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central. Acesta s-a despărțit de Dinamo după două sezoane și este liber de contract.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Vasile Mogoș

Român, fundaș. Jucătorul nu mai continuă la formația din Bănie, după încheierea contractului.

RAPID – Elvir Koljic

Bosniac, atacant. Fotbalistul nu mai continuă în Giulești, după finalul contractului.

RAPID – Diogo Mendes

Portughez, mijlocaș. Acesta s-a despărțit de Rapid după încheierea înțelegerii.

RAPID – Dan Paraschiv

Român, atacant. Împrumutul său s-a încheiat, iar jucătorul revine la Real Oviedo.

RAPID – Leo Bolgado

Brazilian, fundaș. Împrumutul său la Rapid s-a încheiat, iar fotbalistul revine la CFR Cluj.

RAPID – Mauro Pederzoli

Italianul a părăsit conducerea clubului, iar Rapid a început reorganizarea departamentului sportiv.

CFR CLUJ – Ciprian Deac

Român, mijlocaș. Veteranul ardelenilor s-a retras din activitate, după o carieră importantă în tricoul CFR-ului.

Transferuri posibile/neconfirmate

VENIRI

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central, liber de contract după despărțirea de Dinamo. Oltenii s-au interesat de situația fostului dinamovist, însă jucătorul are și variante din străinătate.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – un portar, un fundaș central și un mijlocaș

Mihai Rotaru a anunțat că echipa caută întăriri pe mai multe posturi, în special în zona defensivă și la mijlocul terenului.

FCSB – Stefan Pirgic

Sârb, mijlocaș defensiv / fundaș, de la Zeleznicar Pancevo. Jucătorul se află pe lista campioanei, dar are și varianta de a continua în Serbia.

FCSB – Anderson Ceara

Brazilian, extremă, de la Csikszereda. Gigi Becali a anunțat că a făcut ofertă pentru fotbalistul care a impresionat în sezonul trecut.

FCSB – Florinel Coman

Român, extremă, Al-Gharafa. Patronul FCSB a discutat despre o posibilă revenire, însă mutarea este dificilă în acest moment.

FCSB – Luca Stancu

Român, fundaș, FC Hermannstadt. Numele său a apărut în discuțiile din mercato, însă oficialii campioanei nu au confirmat un interes ferm.

DINAMO – fundaș central, mijlocaș numărul 6 și mijlocaș numărul 8

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo are mai multe ținte stabilite, iar clubul pregătește o campanie de transferuri importantă.

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă / atacant, de la CFR Cluj. Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord, iar transferul depinde de rezultatul controlului medical.

RAPID – Omar El Sawy, Rareș Pop, Cristian Ignat, Timotej Jambor și Bogdan Ungureanu

Jucători reveniți după împrumuturi. Daniel Pancu îi va analiza înainte ca Rapid să ia decizii finale în privința lotului.

RAPID / CFR CLUJ – Vasilije Cavor

Muntenegrean, extremă, de la Sutjeska. Fotbalistul este monitorizat de ambele cluburi, dar are interes și din alte campionate.

CFR CLUJ – noul antrenor

Ardelenii caută un nou tehnician. Edi Iordănescu, Paulo Mendes și Toni Conceicao au fost nume vehiculate, însă clubul nu a făcut încă un anunț oficial.

CFR CLUJ – Marian Huja, Yuval Sade, Andrei Dîrdea, Robert Filip, Mário Camora jr. și alți jucători reveniți din împrumuturi

CFR Cluj va analiza mai mulți fotbaliști care se întorc la club, în contextul în care lotul poate suferi schimbări importante.

Plecări posibile/neconfirmate

FCSB – Darius Olaru

Român, mijlocaș. Căpitanul campioanei are oferte din Arabia Saudită, iar Lille și Genk au fost menționate printre cluburile interesate.

FCSB – David Kiki

Fundașul nu mai intră în planurile campioanei pentru noul sezon.

FCSB – Mamadou Thiam

Atacantul este pe lista jucătorilor care ar putea pleca de la FCSB.

FCSB – Baba Alhassan

Mijlocașul poate părăsi campioana în această vară, în funcție de ofertele primite.

FCSB – Mihai Lixandru

Mijlocașul ar fi cerut să plece, iar FCSB poate lua în calcul o despărțire dacă apare o ofertă concretă.

DINAMO – Georgi Milanov

Bulgarul este la final de contract și poate părăsi echipa în această vară.

DINAMO – Valentin Țîcu

Fundașul este pe lista posibilelor plecări, în contextul reconstrucției pregătite de club.

DINAMO – Jordan Ikoko

Jucătorul se află printre fotbaliștii care ar putea pleca de la Dinamo înaintea noului sezon.

DINAMO – Eddy Gnahore

Situația mijlocașului rămâne incertă, iar decizia depinde de negocierile pentru prelungire și de strategia noului lot.

CFR CLUJ – Sheriff Sinyan

Fundașul este aproape de despărțire, în timp ce clubul încearcă să clarifice și situația altor jucători aflați la final de contract.

CFR CLUJ – Mohammed Kamara

Liberianul este aproape de Rapid, după ce cluburile au ajuns la un acord pentru transfer.

ALANYASPOR – Ianis Hagi

Internaționalul român este dorit de Kocaelispor, iar presa din Turcia a scris că au început discuțiile pentru o posibilă mutare.

MACCABI HAIFA – Lisav Eissat

Fundașul româno-israelian este urmărit de cluburi din Germania și Olanda, dar Maccabi Haifa nu vrea să renunțe ușor la el.

ZVONURI IMPORTANTE DE URMĂRIT

FCSB caută cel puțin cinci jucători pentru noul sezon, cu accent pe fundaș lateral, mijlocaș central, extreme și atacant. Anderson Ceara și Stefan Pirgic sunt printre numele aflate pe lista campioanei.

Dinamo pregătește o reconstrucție consistentă. Zeljko Kopic rămâne pe bancă, dar lotul are nevoie de întăriri în axul central, mai ales după plecarea lui Kennedy Boateng.

Rapid intră în mercato cu Daniel Pancu pe bancă și cu o strategie mai prudentă financiar. Giuleștenii urmăresc jucători liberi, fotbaliști reveniți din împrumuturi și mutări cu risc redus.

CFR Cluj trebuie să rezolve rapid situația antrenorului și problemele administrative înainte de a accelera campania de transferuri.