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Farul Constanța se desparte de mijlocașul portughez Diogo Ramalho

Farul Constanța a anunțat vineri despărțirea de mijlocașul portughez Diogo Ramalho, care devine astfel al treilea jucător ce părăsește echipa după încheierea sezonului 2025/2026.
Farul Constanța se desparte de mijlocașul portughez Diogo Ramalho
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 iun. 2026, 10:30, Sport
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„Farul Constanța și mijlocașul portughez Diogo Ramalho au ajuns la un acord privind încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale”, se arată în comunicatul formației de la malul mării.

În vârstă de 26 de ani, Ramalho a ajuns la Farul în vara anului 2025.

Acesta a bifat 37 de apariții în toate competițiile în tricoul alb-albastru, reușind să înscrie un gol.

„Mult succes în carieră, Rama!”, a transmis clubul constănțean.

Despărțirea de Ramalho vine după plecările atacanților Gabriel Iancu și Jovan Markovic, anunțate anterior de Farul.

Echipa a încheiat sezonul 2025/2026 cu emoții. A reușit să evite retrogradarea în urma barajului câștigat la lovituri de penalitate cu Chindia Târgoviște.

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