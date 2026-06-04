UTA Arad transferă un fost internațional român de juniori, cu prezențe la cluburile Brescia, FCSB și Rapid

În vârstă de 28 de ani, Oaidă revine în orașul în care și-a început cariera, după ce a trecut în carieră pe la cluburi din Anglia, Italia și România.

„Răzvan Oaidă este noul jucător al UTA pentru sezonul 2026-2027. După junioratul petrecut la Atletico Arad și experiențe în Anglia, Italia și SuperLiga României, mijlocașul defensiv de 28 de ani va îmbrăca în premieră tricoul «Bătrânei Doamne»”, au transmis oficialii clubului arădean.

Fotbalistul a declarat că revenirea la Arad reprezintă un moment special în cariera sa.

„Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine, multe lucruri îmi sunt familiare: atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea”, a afirmat Oaidă.

Mijlocașul a subliniat și importanța suporterilor pentru noua sa echipă.

„Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci. Acest lucru vine și cu responsabilitate. Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu”, a adăugat acesta.

Patru sezoane petrecute la FCSB

Format la Atletico Arad, Oaidă a făcut parte de-a lungul carierei din loturile cluburilor Wolverhampton Wanderers și Brescia, iar în România a evoluat pentru FC Botoșani, FCSB, Rapid București și Universitatea Cluj. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, fotbalistul este cotat la 100.000 de euro.

Ultima apariție oficială a lui Oaidă a avut loc pe 25 mai 2025, când a evoluat pentru Universitatea Cluj în remiza cu Rapid, scor 2-2, din play-off-ul Superligii.

În perioada petrecută la FCSB, unde a jucat timp de patru sezoane, mijlocașul a fost inclus constant în rotația echipei. Totodată, a făcut parte din generațiile de juniori și tineret ale naționalei României, fără a debuta însă la prima reprezentativă.

Transferul lui Răzvan Oaidă reprezintă una dintre primele mutări importante realizate de UTA în această perioadă de mercato pentru noul sezon.