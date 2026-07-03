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CFR Cluj semnează cu un mijlocaș ghanez și se desparte de un internațional român de tineret

CFR Cluj a anunțat, vineri, transferul mijlocașului ghanez Amin Ziblim, în vârstă de 20 de ani, și despărțirea de internaționalul român de tineret Denis Crișan (19 ani, mijlocaș), al cărui contract cu formația din Gruia a fost reziliat de comun acord.
CFR Cluj semnează cu un mijlocaș ghanez și se desparte de un internațional român de tineret
sursă foto: DRAGOS PASCANEANU/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iul. 2026, 16:03, Sport
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Amin Ziblim evoluează pe postul de mijlocaș central și vine după un sezon petrecut la Muscelul Câmpulung, în Liga a II-a, unde a bifat 20 de apariții.

Fotbalistul a fost format la MSK Žilina Africa, club-satelit al formației slovace MSK Žilina, înainte de a face pasul în Europa și de a evolua pentru gruparea din Slovacia.

Aflat în probe încă de la reunirea lotului, Ziblim i-a convins pe oficialii clujeni în cantonamentul din Slovenia, după ce a fost utilizat și în primul meci de verificare al verii, câștigat de CFR Cluj cu 2-1 împotriva formației azere Neftchi Baku.

În partida disputată joi, antrenorul Antonio Folha l-a introdus pe Ziblim în partea secundă.

Acesta este al șaselea transfer al verii pentru echipa clujeană, clasată pe locul 3 în sezonul trecut.

Tot vineri, CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu Denis Crișan pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului dintre cele două părți.

Jucătorul de 19 ani se număra printre jucătorii eligibili pentru regula U21 și sosise în iarnă la clubul din Cluj.

Formația clujeană va disputa încă trei partide de verificare în cantonamentul din Slovenia, împotriva echipelor Olimpija Ljubljana (4 iulie), FC Noah (7 iulie) și Karpaty Lviv (9 iulie), înaintea debutului în noul sezon.

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