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Un luptător MMA a numit-o pe Michelle Obama „bărbat”, apoi i-a făcut un cadou lui Trump

Josh Hokit, un luptător MMA invitat la Casa Albă pentru aniversarea lui Trump, a numit-o pe fosta Prima Doamnă a SUA Michelle Obama „bărbat”, după care i-a oferit președintelui un cadou în urma victoriei sale.
Un luptător MMA a numit-o pe Michelle Obama „bărbat”, apoi i-a făcut un cadou lui Trump
Ioana Târziu
15 iun. 2026, 11:18, Sport
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Unul din luptătorii MMA chemat la Casa Albă pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a lui Donald Trump, Josh Hokit, a făcut, duminică, o remarcă jignitoare la adresa fostei Prime Doamne a Americii, potrivit Reuters.

Hokit a declarat despre Michelle Obama că aceasta este „bărbat”, potrivit unei relatări a Casei Albe menționate de sursă.

De asemenea, în urma victoriei sale, luptătorul MMA i-a oferit lanțul său drept cadou președintelui american.

Evenimentul „UFC Freedom 250” de la Casa Albă a reprezentat un spectacol pentru celebrarea aniversării lui Trump.

Mai mulți luptători au luat parte la eveniment. Au participat aproximativ 4.000 de persoane, într-o arenă improvizată la Casa Albă, mai arată sursa. Arena avea o înălțime de 28 de metri.

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