Un luptător MMA a numit-o pe Michelle Obama „bărbat”, apoi i-a făcut un cadou lui Trump

Unul din luptătorii MMA chemat la Casa Albă pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a lui Donald Trump, Josh Hokit, a făcut, duminică, o remarcă jignitoare la adresa fostei Prime Doamne a Americii, potrivit Reuters.

Hokit a declarat despre Michelle Obama că aceasta este „bărbat”, potrivit unei relatări a Casei Albe menționate de sursă.

De asemenea, în urma victoriei sale, luptătorul MMA i-a oferit lanțul său drept cadou președintelui american.

Evenimentul „UFC Freedom 250” de la Casa Albă a reprezentat un spectacol pentru celebrarea aniversării lui Trump.

Mai mulți luptători au luat parte la eveniment. Au participat aproximativ 4.000 de persoane, într-o arenă improvizată la Casa Albă, mai arată sursa. Arena avea o înălțime de 28 de metri.