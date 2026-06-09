Dinamo a lansat abonamentele pentru sezonul 2026–2027. Iată cât costă un abonament pentru noul sezon

Pentru noul sezon, abonamentele sunt împărțite în trei categorii: reabonare, Early Bird și abonare standard. Reabonații, adică suporterii care au avut abonament și în sezonul precedent, vor beneficia de cele mai mici prețuri pe toată perioada campaniei, între 9 iunie și 1 septembrie.

Categoria Early Bird este destinată suporterilor care nu au avut abonament sezonul trecut, dar care își achiziționează abonamentul în perioada 9–25 iunie. Din 26 iunie până la 1 septembrie se va aplica prețul standard de abonare.

Cel mai ieftin abonament este cel pentru Peluza Cătălin Hîldan, care costă 300 de lei pentru reabonați, 360 de lei în perioada Early Bird și 450 de lei la preț standard.

La Tribuna a II-a, prețurile sunt de 600, 720 și 900 de lei, în funcție de categorie. Pentru Tribuna 0 – Categoria II, abonamentele costă 1.000, 1.200 sau 1.500 de lei, iar pentru Tribuna 0 – Categoria I prețurile sunt de 1.400, 1.680 și 2.100 de lei.

Pachetul VIP Experience costă 5.000 de lei pentru reabonați, 6.000 de lei în perioada Early Bird și 7.500 de lei la preț standard.

Abonamentele vor fi valabile pentru întreg sezonul, indiferent dacă Dinamo se va califica în play-off sau play-out la finalul sezonului regular. Acestea nu vor fi valabile însă pentru meciurile din Cupa României.

Când vor veni abonamentele

Clubul a anunțat și că abonamentele vor fi livrate după data de 1 iulie. Suporterii care doresc abonament în format fizic vor trebui să achite o taxă de 10 lei pentru emiterea cardului, aceeași sumă urmând să fie plătită și în cazul reprintării acestuia, dacă este pierdut sau furat. Programul casieriei pentru ridicarea abonamentelor fizice va fi între 1 și 10 iulie, în intervalul orar 11:00–18:00.

Reabonații vor primi pe e-mail codurile de reducere aferente categoriei de abonament achiziționate sezonul trecut, linkul de achiziție și informațiile complete despre procesul de reabonare. Clubul precizează că fiecare cod poate fi folosit o singură dată și reduce prețul unui singur abonament.