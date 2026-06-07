Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo

Potrivit unui anunț al clubului, contractul cu Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în vara anului 2024 și s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11.

În cele două sezoane, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Anunțul vine la doar o zi după ce clubul a anunțat că Nuno Campos va prelua banca tehnică a echipei, după despărțirea de antrenorul Željko Kopić.