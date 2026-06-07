Prima pagină » Sport » Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo

Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo

Clubul Dinamo a anunțat duminică despărțirea de Kennedy Boateng, jucător care în ultimele două sezoane a marcat 8 goluri pentru echipă.
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 17:27, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui anunț al clubului, contractul cu Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în vara anului 2024 și s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11.

În cele două sezoane, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Anunțul vine la doar o zi după ce clubul a anunțat că Nuno Campos va prelua banca tehnică a echipei, după despărțirea de antrenorul Željko Kopić.

Recomandarea video

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac și cine sunt aceștia / Ce nume controversate apar în viitorul Guvern
G4Media
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului
GSP.ro
Un bărbat a tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite
Gandul
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Libertatea
540 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest sector din București. Cine se încadrează
CSID
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia