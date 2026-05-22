Prima pagină » Sport » CFR Cluj – FC Argeș deschide ultima etapă din Superliga de fotbal

CFR Cluj – FC Argeș deschide ultima etapă din Superliga de fotbal

CFR Cluj întâlnește pe FC Argeș, vineri seară, de la ora 20:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în deschiderea ultimei etape, a 10-a, din play-off în Superliga de fotbal.
CFR Cluj - FC Argeș deschide ultima etapă din Superliga de fotbal
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 mai 2026, 06:52, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament și vine după un rezultat de egalitate, 0-0, în deplasare cu Dinamo București. CFR Cluj se numără printre cele mai în formă echipe din play-off, cu 19 victorii în acest sezon și o serie solidă pe teren propriu, unde a pierdut un singur meci în ultimele 16 partide de campionat.

Acest meci ar putea fi ultimul pentru tehnicianul clujenilor Daniel Pancu, despre care există speculații că ar urma să se mute în Giulești, după ce Costel Gâlcă va pleca de la Rapid.

Totodată, marchează un moment special pentru legenda echipei clujene, Ciprian Deac, care va pune punct carierei de fotbalist la 40 de ani.

FC Argeș se află pe locul 6, ultimul din play-off, și a obținut o remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu Rapid București, în etapa precedentă. Piteștenii nu au mai câștigat în ultimele opt etape.

În ultimele cinci confruntări directe, bilanțul este echilibrat: câte două victorii pentru fiecare echipă și o remiză.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în aprilie 2026, când CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în deplasare.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia