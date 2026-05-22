CFR Cluj – FC Argeș deschide ultima etapă din Superliga de fotbal

CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament și vine după un rezultat de egalitate, 0-0, în deplasare cu Dinamo București. CFR Cluj se numără printre cele mai în formă echipe din play-off, cu 19 victorii în acest sezon și o serie solidă pe teren propriu, unde a pierdut un singur meci în ultimele 16 partide de campionat.

Acest meci ar putea fi ultimul pentru tehnicianul clujenilor Daniel Pancu, despre care există speculații că ar urma să se mute în Giulești, după ce Costel Gâlcă va pleca de la Rapid.

Totodată, marchează un moment special pentru legenda echipei clujene, Ciprian Deac, care va pune punct carierei de fotbalist la 40 de ani.

FC Argeș se află pe locul 6, ultimul din play-off, și a obținut o remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu Rapid București, în etapa precedentă. Piteștenii nu au mai câștigat în ultimele opt etape.

În ultimele cinci confruntări directe, bilanțul este echilibrat: câte două victorii pentru fiecare echipă și o remiză.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în aprilie 2026, când CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în deplasare.