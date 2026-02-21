Rapid învinge Dinamo cu 2-1 în derby-ul etapei

Dinamo a înscris în minutul 15, însă reușita lui Alberto Soro nu a fost validată din cauza unui fault.

Rapid a deschis scorul în minutul 30, prin Andrei Borza, după o fază pornită dintr-un corner.

În minutul 34, Daniel Paraschiv a făcut 2-0.

Dinamo a marcat în prelungiri, în minutul 90+6, însă golul lui Raul Opruț a venit prea târziu pentru a mai schimba soarta partidei.

În urma acestui rezultat, Rapid și Dinamo au câte 52 de puncte și ocupă locurile doi și trei, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Echipele de start

Rapid: Aioani – Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila;

Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson;

Antrenor: Constantin Gâlcă.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Mărginean, Gnahore – Armstrong, Soro, Musi;

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop;

Antrenor: Zeljko Kopic.