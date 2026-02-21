Prima pagină » Știrile zilei » Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac

Relația dintre Alexandru Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea, unul dintre cele mai interesante cupluri din România, s-a încheiat recent, potrivit surselor apropiate celor doi. Aceștia au decis să păstreze o relație de prietenie, într-un mod civilizat și matur.
Sorana Cîrstea, Sursa foto: Mediafax Foto
„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Ion Jr. Țiriac în exclusivitate pentru CANCAN.

Relația lor a fost caracterizată de discreție și respect reciproc. Alexandru Ion Jr., fiul omului de afaceri Ion Țiriac, și Sorana Cîrstea, tenismena numărul unu a României, au preferat să își trăiască povestea departe de ochii publicului, deși aparițiile comune reflectau legătura strânsă dintre ei.

Surse apropiate susțin că despărțirea a fost una firescă, legată de reevaluarea priorităților personale. În prezent, Sorana Cîrstea își concentrează atenția asupra carierei sportive, în timp ce Alexandru Ion Jr. Țiriac își continuă activitățile și proiectele personale și de business.

Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) participă pentru a zecea oară la turneul din Dubai, după ce a câștigat recent Transylvania Open.

Românca și-a prelungit seria de victorii consecutive la șase meciuri, după succesul din primul tur în fața belarusei Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 7-6.

În turul al doilea la Dubai, Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (locul 14 WTA), cap de serie numărul 10.

