Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea avansează în turul secund la Transylvania Open. Victorie în două seturi cu Rahimova

Sorana Cîrstea avansează în turul secund la Transylvania Open. Victorie în două seturi cu Rahimova

Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) a încheiat meciurile zilei de luni de la Transylvania Open cu un succes, avansând în turul secund la turneul WTA 250 găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.
Sorana Cîrstea avansează în turul secund la Transylvania Open. Victorie în două seturi cu Rahimova
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
02 feb. 2026, 22:09, Sport

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și a treia favorită a competiției, a învins-o pe Kamila Rahimova (Uzbekistan, 24 de ani, locul 93 WTA), în două seturi.

Scorul a fost 6-4, 6-4, după ce a fost condusă în setul secund cu 2-4. Partida a durat o oră și 41 de minute.

Sorana Cîrstea a realizat 14 ași. În comparație, adversara sa a servit doar 2 ași.

În plus, jucătoarea din Târgoviște a avut 69% procentaj la punctele câștigate pe primul serviciu (33/48).

De asemenea, a câștigat aproape jumătate dintre punctele pe primul serviciu al adversarei.

A realizat 5 break-uri, față de 3 ale Rahimovei.

Aceasta marchează a treia victorie a româncei în fața Rahimovei, după întâlnirile din 2022 la Istanbul (6-4, 6-1) și din calificările de la Adelaide, luna trecută (7-6, 6-3).

Prin această victorie, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 4.600 de dolari și 30 de puncte WTA. În optimile de finală, o va întâlni pe slovena Tamara Zidansek (locul 153 WTA).

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Lovitură în plex pentru PRO TV! Patronii au căzut din picioare când au văzut audiențele
Gandul
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
Libertatea
Trucul rapid care îți frăgezește carnea, conform lui chef Orlando Zaharia! Nu se întărește deloc după ce se răcește
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor