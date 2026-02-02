Sorana Cîrstea avansează în turul secund la Transylvania Open. Victorie în două seturi cu Rahimova

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și a treia favorită a competiției, a învins-o pe Kamila Rahimova (Uzbekistan, 24 de ani, locul 93 WTA), în două seturi.

Scorul a fost 6-4, 6-4, după ce a fost condusă în setul secund cu 2-4. Partida a durat o oră și 41 de minute.

Sorana Cîrstea a realizat 14 ași. În comparație, adversara sa a servit doar 2 ași.

În plus, jucătoarea din Târgoviște a avut 69% procentaj la punctele câștigate pe primul serviciu (33/48).

De asemenea, a câștigat aproape jumătate dintre punctele pe primul serviciu al adversarei.

A realizat 5 break-uri, față de 3 ale Rahimovei.

Aceasta marchează a treia victorie a româncei în fața Rahimovei, după întâlnirile din 2022 la Istanbul (6-4, 6-1) și din calificările de la Adelaide, luna trecută (7-6, 6-3).

Prin această victorie, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 4.600 de dolari și 30 de puncte WTA. În optimile de finală, o va întâlni pe slovena Tamara Zidansek (locul 153 WTA).