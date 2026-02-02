Emma Răducanu, principala favorită de la Transylvania Open, calificare rapidă în turul secund

Emma Răducanu, jucătoare din Marea Britanie cu tată român, și-a impus autoritatea încă din primele schimburi.

Britanica a câștigat 86% dintre punctele pe primul serviciu și 61% dintre punctele pe serviciul secund.

Minnen nu a reușit să valorifice nicio minge de break.

La retur, Emma Răducanu a făcut diferența cu 71% puncte câștigate pe primul serviciu al adversarei.

Meciul a durat aproximativ o oră și 10 minute.

Cu această victorie, Răducanu avansează în turul secund, unde o așteaptă o jucătoare din Top 100 mondial.

Principala favorită a turneului se va confrunta cu slovena Kaja Juvan, locul 97 WTA. Juvan a trecut, luni, de românca Elena Ruxandra Bertea, în două seturi.