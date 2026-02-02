Prima pagină » Sport » Emma Răducanu, principala favorită de la Transylvania Open, calificare rapidă în turul secund

Emma Răducanu, principala favorită de la Transylvania Open, calificare rapidă în turul secund

Emma Răducanu (locul 30 WTA), principala favorită a turneului Transylvania Open, s-a calificat fără probleme în turul secund al turneului de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o luni pe Greet Minnen (Belgia, locul 125 WTA).
Foto: Lukas Coch/AAP/dpa
Petre Apostol
02 feb. 2026, 19:43, Sport

Emma Răducanu, jucătoare din Marea Britanie cu tată român, și-a impus autoritatea încă din primele schimburi.

Britanica a câștigat 86% dintre punctele pe primul serviciu și 61% dintre punctele pe serviciul secund.

Minnen nu a reușit să valorifice nicio minge de break.

La retur, Emma Răducanu a făcut diferența cu 71% puncte câștigate pe primul serviciu al adversarei.

Meciul a durat aproximativ o oră și 10 minute.

Cu această victorie, Răducanu avansează în turul secund, unde o așteaptă o jucătoare din Top 100 mondial.

Principala favorită a turneului se va confrunta cu slovena Kaja Juvan, locul 97 WTA. Juvan a trecut, luni, de românca Elena Ruxandra Bertea, în două seturi.

