Prima pagină » Sport » FC Botoșani și Oțelul încheie cu o remiză albă ultimul meci al etapei a 24-a din Superliga de fotbal

FC Botoșani și Oțelul încheie cu o remiză albă ultimul meci al etapei a 24-a din Superliga de fotbal

FC Botoșani și Oțelul Galați au închis etapa a 24-a din Superliga de fotbal cu un rezultat de egalitate, scor 0-0, la capătul unui meci animat mai ales după pauză, când ambele echipe au ratat șanse importante de a decide partida.
FC Botoșani și Oțelul încheie cu o remiză albă ultimul meci al etapei a 24-a din Superliga de fotbal
foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 feb. 2026, 20:44, Sport

Prima parte a meciului dintre FC Botoșani și Oțelul a fost una echilibrată, cu posesie mai mare pentru oaspeți.

FC Botoșani a încercat să iasă rapid pe contraatac. Gălățenii au controlat mai mult mingea, fără a-și crea însă ocazii mari.

Partea secundă a adus un alt ritm și o intensitate mai mare, care a dus la mai multe șanse de gol.

Botoșani a fost foarte aproape de deschiderea scorului în minutul 66, când Zoran Mitrov a lovit transversala cu un șut din afara careului.

De cealaltă parte, Oțelul a replicat prin șuturi periculoase ale lui Pedro Nuno și Joao Lameira, dar fără să fie concretizate în gol.

Finalul a adus ambele formații forțând golul decisiv. Însă lipsa de precizie la finalizare a făcut ca tabela să rămână nemodificată.

În urma rezultatului, FC Botoșani ocupă locul 5 în clasament, cu 39 de puncte. Este la egalitate cu U Cluj, dar are avantajul golaverajului mai bun.

Oțelul Galați, în schimb, iese de pe loc de playoff, coborând pe a opta poziție, cu 37 de puncte.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Lovitură în plex pentru PRO TV! Patronii au căzut din picioare când au văzut audiențele
Gandul
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Trucul rapid care îți frăgezește carnea, conform lui chef Orlando Zaharia! Nu se întărește deloc după ce se răcește
CSID
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Promotor