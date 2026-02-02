FC Botoșani și Oțelul încheie cu o remiză albă ultimul meci al etapei a 24-a din Superliga de fotbal

Prima parte a meciului dintre FC Botoșani și Oțelul a fost una echilibrată, cu posesie mai mare pentru oaspeți.

FC Botoșani a încercat să iasă rapid pe contraatac. Gălățenii au controlat mai mult mingea, fără a-și crea însă ocazii mari.

Partea secundă a adus un alt ritm și o intensitate mai mare, care a dus la mai multe șanse de gol.

Botoșani a fost foarte aproape de deschiderea scorului în minutul 66, când Zoran Mitrov a lovit transversala cu un șut din afara careului.

De cealaltă parte, Oțelul a replicat prin șuturi periculoase ale lui Pedro Nuno și Joao Lameira, dar fără să fie concretizate în gol.

Finalul a adus ambele formații forțând golul decisiv. Însă lipsa de precizie la finalizare a făcut ca tabela să rămână nemodificată.

În urma rezultatului, FC Botoșani ocupă locul 5 în clasament, cu 39 de puncte. Este la egalitate cu U Cluj, dar are avantajul golaverajului mai bun.

Oțelul Galați, în schimb, iese de pe loc de playoff, coborând pe a opta poziție, cu 37 de puncte.