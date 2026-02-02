Atacantul nigerian Ademola Lookman a semnat cu Atlético Madrid. Contract pe patru ani și jumătate

Negociat și de Inter Milano în vara trecută și anunțat în ultimele zile foarte aproape de Fenerbahçe, Lookman a ales în cele din urmă proiectul lui Atlético Madrid.

Suma transferului nu a fost făcută publică, însă, potrivit mai multor surse din presa internațională, aceasta s-ar ridica la aproximativ 40 de milioane de euro, notează L’Equipe.

În comunicatul oficial, clubul madrilen îl descrie pe Lookman drept „un jucător versatil și dinamic, dreptaci, capabil să evolueze atât ca al doilea atacant, cât și ca extremă pe ambele flancuri, unde își valorifică viteza și calitățile de dribling”.

Născut pe 20 octombrie 1997, la Wandsworth (Londra), Lookman s-a format la Waterloo FC și Charlton Athletic, club la care a debutat la seniori pe 3 noiembrie 2015. Cariera sa a continuat la Everton, RB Leipzig, Fulham și Leicester City, înainte de a ajunge la Atalanta, în vara anului 2022.

Perioada petrecută la Bergamo a reprezentat un punct de referință în cariera atacantului nigerian.

Lookman s-a impus ca unul dintre cei mai eficienți atacanți din Europa și a avut un rol decisiv în primul trofeu continental din istoria clubului, Europa League 2023/2024.

În finala competiției, Atalanta a învins-o pe Bayer Leverkusen cu 3-0, Lookman reușind un hat-trick, singura înfrângere suferită de formația germană în acel sezon.

În tricoul „nerazzurro”, el a adunat 137 de meciuri, 55 de goluri și 27 de pase decisive.

La nivel internațional, Lookman a fost selecționat pentru naționalele de juniori ale Angliei și a câștigat Cupa Mondială U20 în 2017. Din martie 2022, evoluează pentru Nigeria, națională pentru care a strâns 41 de selecții și 11 goluri.

Prin transferul lui Ademola Lookman, Atlético își consolidează compartimentul ofensiv cu un jucător experimentat, aflat în plină maturitate sportivă, capabil să ofere o nouă soluție în atacul echipei lui Diego Simeone.