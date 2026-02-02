Ana Bogdan, finalistă în 2024, părăsește Transylvania Open din primul tur

Meciul dintre Ana Bogdan și sportiva poloneză a durat o oră și 30 de minute și a consemnat a treia victorie consecutivă în două seturi pentru Chwalińska la Cluj.

Pentru Ana Bogdan, în vârstă de 33 de ani (locul 538 WTA), finalistă a ediției din 2024 și beneficiară a unui wild-card, a reprezentat primul meci din circuitul WTA după o pauză de peste jumătate de an.

Maja Chwalińska (locul 146 WTA) și-a continuat parcursul solid, calificându-se în optimi, unde o va întâlni pe Olga Danilović, favorita numărul 7.

Tot luni au părăsit competiția încă două sportive din România: Elena Ruxandra Bertea (wild-card), învinsă de Kaja Juvan, și Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilović.

România le mai are în competiție pe Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

De notat că și Karolina Plíšková, câștigătoarea ediției din 2024 după finala cu Ana Bogdan, a fost și ea eliminată luni în primul tur.

Transylvania Open se află la a șasea ediție și se desfășoară între 31 ianuarie și 7 februarie, la BTarena din Cluj-Napoca.

Turneul se joacă indoor, pe hard, iar fondul total de premiere este de 283.347 de dolari.