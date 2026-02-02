Prima pagină » Sport » Ana Bogdan, finalistă în 2024, părăsește Transylvania Open din primul tur

Ana Bogdan, finalistă în 2024, părăsește Transylvania Open din primul tur

Ana Bogdan a fost eliminată, luni seară, în primul tur al turneului WTA 250 Transylvania Open de poloneza Maja Chwalińska, prezentă pe tabloul principal după faza calificărilor, scor 3-6, 2-6.
Ana Bogdan, finalistă în 2024, părăsește Transylvania Open din primul tur
Sursa foto: Mediafax Foto
Petre Apostol
02 feb. 2026, 17:57, Sport

Meciul dintre Ana Bogdan și sportiva poloneză a durat o oră și 30 de minute și a consemnat a treia victorie consecutivă în două seturi pentru Chwalińska la Cluj.

Pentru Ana Bogdan, în vârstă de 33 de ani (locul 538 WTA), finalistă a ediției din 2024 și beneficiară a unui wild-card, a reprezentat primul meci din circuitul WTA după o pauză de peste jumătate de an.

Maja Chwalińska (locul 146 WTA) și-a continuat parcursul solid, calificându-se în optimi, unde o va întâlni pe Olga Danilović, favorita numărul 7.

Tot luni au părăsit competiția încă două sportive din România: Elena Ruxandra Bertea (wild-card), învinsă de Kaja Juvan, și Miriam Bulgaru, eliminată de Olga Danilović.

România le mai are în competiție pe Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

De notat că și Karolina Plíšková, câștigătoarea ediției din 2024 după finala cu Ana Bogdan, a fost și ea eliminată luni în primul tur.

Transylvania Open se află la a șasea ediție și se desfășoară între 31 ianuarie și 7 februarie, la BTarena din Cluj-Napoca.

Turneul se joacă indoor, pe hard, iar fondul total de premiere este de 283.347 de dolari.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Lovitură în plex pentru PRO TV! Patronii au căzut din picioare când au văzut audiențele
Gandul
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Promotor