Prima pagină » Sport » Marc Márquez, campionul en-titre MotoGP, vizează a cincea victorie în Brazilia

Marc Márquez, campionul en-titre MotoGP, vizează a cincea victorie în Brazilia

După abandonul din Thailanda, campionul en-titre Marc Márquez se prezintă la etapa a doua a sezonului 2026 din MotoGP în căutarea celei de-a cincea victorii în Brazilia, pe un circuit aflat pentru prima dată în calendarul motomondialului de viteză.
Foto: Robert Michael/dpa
Petre Apostol
19 mart. 2026, 20:05, Sport

Marc Márquez a declarat joi că este încântat să descopere o pistă nouă și speră să se adapteze rapid stilului său de pilotaj și setărilor motocicletei.

„Desigur, sunt mereu entuziasmat să descopăr un layout nou. Este mai scurt, cu sesiuni de antrenament mai lungi, ceea ce ne va ajuta să ne acomodăm. Sunt convins că până sâmbătă toată lumea va cunoaște perfect circuitul, pentru că vom face multe tururi”, a declarat pilotul Ducati, Marc Márquez.

Despre ghinionul din Thailanda, când a pierdut podiumul din cauza unei pene de cauciuc, Márquez a spus: „A fost un weekend normal, am reușit să lupt pentru podium chiar dacă nu am pilotat perfect. S-a întâmplat, este în trecut, acum ne concentrăm pe Brazilia”.

Spaniolul a vorbit și despre revenirea după accidentarea la umăr.

„Umărul se simte mai bine. Am reușit pentru prima dată să fac două zile consecutive de motocros, cu doar o zi de pauză între ele. Înainte de Thailanda, durerea era prea mare”, a spus campionul de la Ducati.

Al doilea weekend al sezonului 2026 din MotoGP programează cursa de sprint, sâmbătă, de la ora 20:00, și cursa de Grand Prix, duminică, tot de la ora 20:00.

