Marco Bezzecchi rescrie istoria în MotoGP: recorduri doborâte după victoria din Marele Premiu al SUA

Succesul de duminică noaptre de pe Circuit of the Americas i-a adus lui Bezzecchi al cincilea succes consecutiv la clasa regină. Performanța obținută îl plasează alături de nume legendare în rândul piloților care au reușit o asemenea serie, precum Valentino Rossi, Marc Márquez și Mick Doohan.

Deosebit este faptul că toate cele cinci victorii ale italianului au fost obținute de la start până la sosire, fără să piardă conducerea – o performanță rară în istoria competiției.

„Nu am cuvinte. Este foarte dificil să descriu emoțiile. Este ciudat să îmi aud numele alături de astfel de legende”, a declarat Bezzecchi după cursă.

În plus, Bezzecchi a stabilit un nou record pentru cel mai mare număr de tururi consecutive conduse în MotoGP.

Pilotul Aprilia a ajuns la 121 de tururi consecutive conduse, depășind astfel vechea performanță de 103 tururi stabilită de Jorge Lorenzo în 2015.

Seria actuală de victorii a început la finalul sezonului trecut și continuă în forță în 2026.

Pilotul Aprilia a arătat din nou capacitate de revenire după un început dificil de weekend, fiind penalizat pe grila de start, dar reușind să urce rapid în frunte încă din primul tur și să controleze cursa până la final.

Bezzecchi devine astfel primul pilot de la Marc Márquez în 2014 încoace care începe sezonul cu trei victorii consecutive și își consolidează poziția în lupta pentru titlul mondial.

Bezzecchi conduce în clasament, cu 81 de puncte. Are avans de patru puncte față de al doilea clasat, coechipierul său Jorge Martin, campion în 2024.

Pedro Acosta (KTM) completează podiumul provizoriu în clasament, cu 60 de puncte.

Campionul mondial en-titre, Marc Marquez (Ducati), ocupă locul 5, cu 45 de puncte.