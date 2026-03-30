Marco Bezzecchi rescrie istoria în MotoGP: recorduri doborâte după victoria din Marele Premiu al SUA

Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) continuă seria spectaculoasă de rezultate din debutul sezonului și intră într-un club select al marilor campioni din MotoGP, după victoria obținută în Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii.
sursă foto: Aprilia Racing
Petre Apostol
30 mart. 2026, 11:20, Sport

Succesul de duminică noaptre de pe Circuit of the Americas i-a adus lui Bezzecchi al cincilea succes consecutiv la clasa regină. Performanța obținută îl plasează alături de nume legendare în rândul piloților care au reușit o asemenea serie, precum Valentino Rossi, Marc Márquez și Mick Doohan.

Deosebit este faptul că toate cele cinci victorii ale italianului au fost obținute de la start până la sosire, fără să piardă conducerea – o performanță rară în istoria competiției.

„Nu am cuvinte. Este foarte dificil să descriu emoțiile. Este ciudat să îmi aud numele alături de astfel de legende”, a declarat Bezzecchi după cursă.

În plus, Bezzecchi a stabilit un nou record pentru cel mai mare număr de tururi consecutive conduse în MotoGP.

Pilotul Aprilia a ajuns la 121 de tururi consecutive conduse, depășind astfel vechea performanță de 103 tururi stabilită de Jorge Lorenzo în 2015.

Seria actuală de victorii a început la finalul sezonului trecut și continuă în forță în 2026.

Pilotul Aprilia a arătat din nou capacitate de revenire după un început dificil de weekend, fiind penalizat pe grila de start, dar reușind să urce rapid în frunte încă din primul tur și să controleze cursa până la final.

Bezzecchi devine astfel primul pilot de la Marc Márquez în 2014 încoace care începe sezonul cu trei victorii consecutive și își consolidează poziția în lupta pentru titlul mondial.

Bezzecchi conduce în clasament, cu 81 de puncte. Are avans de patru puncte față de al doilea clasat, coechipierul său Jorge Martin, campion în 2024.

Pedro Acosta (KTM) completează podiumul provizoriu în clasament, cu 60 de puncte.

Campionul mondial en-titre, Marc Marquez (Ducati), ocupă locul 5, cu 45 de puncte.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Cât cheltuiești anul ăsta pentru Paște?
G4Media
Ce urmează la început de săptămână, după repriza de ploaie și vânt. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Procurorul care a luat șpagă 10 tone de motorină vrea prescripție sau reabilitare. Iulian Văduvan a fost condamnat „simbolic” pentru mită și spălare de bani
Libertatea
Care au fost ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania, care a fost eutanasiată! Cine i-a fost aproape
CSID
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor