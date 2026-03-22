Marco Bezzecchi câștigă etapa din Brazilia în MotoGP. 2 victorii în 2 etape pentru pilotul Aprilia

Pilotul italian Marco Bezzecchi a câștigat, duminică, Marele Premiu al Braziliei la MotoGP, obținând a doua victorie consecutivă din acest sezon, într-o cursă dominată de echipa Aprilia Racing.
sursă foto: MotoGP
Petre Apostol
22 mart. 2026, 22:12, Sport

Marco Bezzecchi s-a impus în fața coechipierului său, Jorge Martin, în timp ce podiumul a fost completat de Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Cursa a fost scurtată cu opt tururi din cauza degradării pistei provocate de temperaturile ridicate, însă acest lucru nu a schimbat ierarhia din frunte.

Plecat din prima linie, Bezzecchi a preluat conducerea încă din primul viraj și s-a distanțat rapid, fără a mai fi amenințat până la final.

În spatele său, Jorge Martin a avut o evoluție solidă, revenind în prim-plan după un sezon 2025 dificil, marcat de accidentări și tensiuni interne. Campionul mondial din 2024 a reușit primul său podium după o pauză îndelungată.

Lupta pentru locul trei s-a dat între piloți Ducati. Fabio Di Giannantonio a rezistat atacurilor campionului en-titre Marc Marquez și a încheiat pe ultima treaptă a podiumului.

După cursă, învingătorul a subliniat progresul echipei.

„Nu am început foarte bine weekendul, dar am rămas motivați. Echipa a făcut o treabă fantastică. Am mers dincolo de limite pentru acest rezultat. Am reușit să facem motocicleta perfectă, este fantastică. M-am simțit foarte bine, a fost o cursă incredibilă”, a spus Bezzecchi.

Succesul confirmă începutul excelent de sezon pentru Aprilia, care pare să preia inițiativa în lupta cu Ducati în actuala stagiune de MotoGP.

Bezzecchi conduce în clasamentul mondial, cu 56 de puncte, iar Jorge Martin ocupă locul secund, cu 45 de puncte.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
Gandul
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Donald Trump a anunțat „moartea Iranului” și noua sa țintă: „Cel mai mare dușman al Americii”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor