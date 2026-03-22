Marco Bezzecchi câștigă etapa din Brazilia în MotoGP. 2 victorii în 2 etape pentru pilotul Aprilia

Marco Bezzecchi s-a impus în fața coechipierului său, Jorge Martin, în timp ce podiumul a fost completat de Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Cursa a fost scurtată cu opt tururi din cauza degradării pistei provocate de temperaturile ridicate, însă acest lucru nu a schimbat ierarhia din frunte.

Plecat din prima linie, Bezzecchi a preluat conducerea încă din primul viraj și s-a distanțat rapid, fără a mai fi amenințat până la final.

În spatele său, Jorge Martin a avut o evoluție solidă, revenind în prim-plan după un sezon 2025 dificil, marcat de accidentări și tensiuni interne. Campionul mondial din 2024 a reușit primul său podium după o pauză îndelungată.

Lupta pentru locul trei s-a dat între piloți Ducati. Fabio Di Giannantonio a rezistat atacurilor campionului en-titre Marc Marquez și a încheiat pe ultima treaptă a podiumului.

După cursă, învingătorul a subliniat progresul echipei.

„Nu am început foarte bine weekendul, dar am rămas motivați. Echipa a făcut o treabă fantastică. Am mers dincolo de limite pentru acest rezultat. Am reușit să facem motocicleta perfectă, este fantastică. M-am simțit foarte bine, a fost o cursă incredibilă”, a spus Bezzecchi.

Succesul confirmă începutul excelent de sezon pentru Aprilia, care pare să preia inițiativa în lupta cu Ducati în actuala stagiune de MotoGP.

Bezzecchi conduce în clasamentul mondial, cu 56 de puncte, iar Jorge Martin ocupă locul secund, cu 45 de puncte.