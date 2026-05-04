Maverick Viñales va lipsi la Marele Premiu al Franței din MotoGP, nefiind recuperat după operație

Echipa a anunțat luni că germanul Jonas Folger va înlocui pe Maverick Viñales la etapa de MotoGP de la Le Mans, după ce spaniolul nu a fost declarat apt medical pentru revenire.

Viñales se află în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală la umărul stâng și, deși evoluția sa este pozitivă, echipa medicală a decis că revenirea în competiție ar fi prematură.

„Am muncit mult după operație și am avut mereu în minte Le Mans ca obiectiv pentru revenire. Totuși, după evaluare, am fost sfătuit că nu sunt încă suficient de puternic pentru a reveni pe motocicletă. Sunt dezamăgit, dar sănătatea și revenirea completă sunt prioritatea mea”, a declarat Viñales, în comunicatul echipei.

În aceste condiții, locul său în echipă alături de Enea Bastianini va fi preluat de Jonas Folger, care revine astfel în MotoGP. Germanul, în vârstă de 32 de ani, a mai concurat pentru Tech3 în trecut și a obținut inclusiv un podium la Sachsenring în 2017.

„Nu a fost o decizie ușoară, dar îi respectăm dorința de a reveni doar când este 100% apt. Este important să își protejeze sănătatea. Suntem recunoscători lui Jonas că a acceptat provocarea și avem încredere în experiența lui”, a declarat și Pit Beirer, director KTM Motorsport.

Folger a mai avut apariții punctuale ca pilot de rezervă în sezoanele recente și a punctat ultima dată în 2023, la Marele Premiu al Țărilor de Jos, la Assen. Revenirile sale la clasa regină au fost întotdeauna legate de echipa Tech3, unde este bine cunoscut.