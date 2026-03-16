MotoGP: Marele Premiu al Qatarului nu va mai avea loc în aprilie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Când a fost reprogramat

Marele Premiu al Qatarului, care era programat în data de 12 aprilie, a fost amânat din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, a anunțat forul de conducere al MotoGP într-un comunicat de presă.

Acesta a fost reprogramat pentru data de 8 noiembrie. Decizia afectează și cursele de la finalul sezonului din Portugalia și Spania, reprogramate, de asemenea, pe 22 și 29 noiembrie.

„Această decizie a fost luată cu mare atenție și în strânsă coordonare cu partenerii noștri din Qatar și din întregul padoc. Prioritatea noastră este întotdeauna siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în MotoGP, precum și asigurarea faptului că fiecare Grand Prix se desfășoară la cele mai înalte standarde posibile. De asemenea, recunoaștem importanța de a oferi claritate fanilor noștri cât mai devreme posibil, iar deținătorii de bilete vor avea posibilitatea de a-și transfera biletele pentru următorul eveniment”, a declarat CEO-ul MotoGP, Carmelo Ezpeleta.

Cu o zi înainte, Formula 1 a anunțat anularea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite, tot pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Cele două curse erau programate să se desfășoare pe 12 aprilie, în Bahrain, respectiv pe 19 aprilie, în Arabia Saudită.

Într-un comunicat comun, oficialii au subliniat că măsura a fost adoptată având în vedere siguranța tuturor celor implicați în desfășurarea competițiilor.