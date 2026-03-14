Oficial! Formula 1 anulează două curse majore din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Decizia a fost luată într-un moment critic pentru organizatori, în condițiile în care sportul se apropia de termenul-limită la care ar fi trebuit trimise noi transporturi de echipamente către Bahrain. În acest context, Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism (FIA) au transmis că nu mai exista o altă opțiune viabilă decât anularea etapelor.

Într-un comunicat comun, oficialii au subliniat că măsura a fost adoptată având în vedere siguranța tuturor celor implicați în desfășurarea competițiilor.

Președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a declarat că protejarea comunității motorsportului rămâne prioritatea absolută.

„FIA va pune întotdeauna pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității și colegilor noștri. După o analiză atentă, am luat această decizie având ferm în minte această responsabilitate”, a afirmat acesta.

Anularea celor două Mari Premii reprezintă o nouă lovitură pentru calendarul competițional al Formulei 1, într-un context regional marcat de instabilitate și riscuri tot mai mari pentru desfășurarea marilor evenimente internaționale.