Incident la Cupa Mondială 2026: echipamentele Angliei, furate înaintea primului antrenament

Federația Engleză de Fotbal (FA) încearcă să stabilească exact ce bunuri au fost furate. Din primele informații, printre obiectele dispărute s-ar putea număra mingi și ghete de fotbal, dar și alte materiale logistice. Potrivit presei britanice, printre bunurile furate s-ar afla și mingi oficiale ale Cupei Mondiale.

Vehiculele cu echipament, sparte

Echipamentul era transportat către Swope Soccer Village, complexul sportiv care servește drept bază de pregătire a Angliei în Kansas City, când vehiculele care îl transportau au fost sparte. Selecționerul Angliei, germanul Thomas Tuchel, și jucătorii săi urmau să ajungă acolo sâmbătă după-amiază.

Poliția locală a intervenit vineri seara și colaborează cu oficialii Federației Engleze de Fotbal pentru investigarea incidentului. Potrivit BBC, echipamentul trebuia să fie deja instalat la baza de antrenament înainte de sosirea lotului englez.

Incidentul creează dificultăți pentru stafful lui Thomas Tuchel, întrucât naționala Angliei urmează să efectueze sâmbătă după-amiază prima ședință de pregătire la baza din Kansas City.

Primele arestări în cazul furtului

Tot presa britanică a relatat că poliția ar fi efectuat două arestări în legătură cu incidentul, însă autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea suspecților sau eventualele acuzații. Federația Engleză nu a confirmat încă oficial lista obiectelor furate și nu a comentat informațiile.

Baza Angliei, sub măsuri speciale de protecție

Oficialii englezi și-au exprimat deja îngrijorarea privind securitatea și intimitatea bazei de pregătire din Kansas City, unde au fost luate măsuri suplimentare pentru limitarea accesului și prevenirea spionajului sportiv.

Înainte de sosirea în Missouri, Anglia a efectuat un cantonament de acomodare în West Palm Beach, Florida, unde a disputat meciuri amicale cu Noua Zeelandă și Costa Rica.

Reprezentativa engleză își începe parcursul la Cupa Mondială 2026 miercuri, 17 iunie, împotriva Croației. Partida este programată să înceapă la ora 23.00 a României.