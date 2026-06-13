SUA-Paraguay: 4-1 | Primul autogol de la Mondial | 70.000 de spectatori, în tribune

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Statele Unite încep Cupa Mondială 2026 cu o victorie categorică, confirmându-și superioritatea din confruntările directe cu Paraguay. După o primă repriză dominată aproape în totalitate și o a doua parte în care au controlat reacția adversarului, americanii își confirmă statutul de favoriți la calificarea din Grupa D.

Paraguay a încercat să revină în joc după pauză, iar echipa lui Gustavo Alfaro a început mai agresiv repriza secundă. Tim Ream a primit inițial cartonaș galben în minutul 50, însă după intervenția VAR sancțiunea a fost anulată.

Oaspeții au continuat să pună presiune, prin încercările lui Miguel Almirón, Diego Gómez și Julio Enciso, însă defensiva americană a rezistat.

Sud-americanii au redus din diferență în minutul 73, când Mauricio, introdus la pauză, a finalizat din voleu o pasă oferită de Julio Enciso și a dus scorul la 3-1. Paraguay a avut apoi o perioadă mai bună, însă americanii au rămas periculoși pe contraatac.

În finalul partidei, SUA a gestionat avantajul fără emoții în fața celor peste 70.000 de spectatori prezenți pe SoFi Stadium din Los Angeles. Giovanni Reyna, intrat pe teren în minutul 82, a închis tabela în prelungiri, după o combinație cu Alex Freeman, stabilind scorul final de 4-1 în minutul 90+8.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Selecționata Statelor Unite, care se bazează pe jucători precum Christian Pulisic de la AC Milan, Weston McKennie de la Juventus și Folarin Balogun de la Monaco, a început mai bine partida de la Los Angeles, arbitrată de olandezul Danny Makkelie.

De cealaltă parte, Paraguay aliniază fotbaliști cu experiență internațională, precum Miguel Almirón de la Atlanta United, Julio Enciso de la Strasbourg și căpitanul Gustavo Gómez de la Palmeiras.

Gazdele au deschis scorul în minutul 7, după ce mijlocașul paraguayan Damian Bobadilla, legitimat la São Paulo, a deviat mingea în propria poartă, semnând primul autogol al Cupei Mondiale 2026.

Avantajul americanilor s-a dublat în minutul 31, când Folarin Balogun a finalizat o acțiune rapidă din interiorul careului, cu un șut din prima care a trimis mingea în colțul din dreapta jos, stabilind scorul de 2-0 pentru SUA. Cu trei minute mai devreme, atacantul lui Monaco înscrisese deja, însă golul nu a fost validat pentru ofsaid.

Jucătorii americani și-au mărit avantajul chiar înainte de pauză, când Folarin Balogun a înscris pentru a doua oară, ducând scorul la 3-0. Selecționata SUA a intrat astfel la vestiare cu un avantaj clar, după o primă repriză dominată, în care Paraguay a avut puține soluții ofensive în fața presiunii gazdelor.

SUA, fără înfrângere la debut din 2010

SUA a ajuns în optimile de finală la ultima ediție a Cupei Mondiale găzduită pe teren propriu, în 1994, și a depășit faza grupelor la ultimele trei participări la turneul final, în 2010, 2014 și 2022. Americanii nu au pierdut niciun meci de debut la Cupa Mondială din 2010 încoace, înregistrând o victorie și două remize.

Echipa pregătită de Mauricio Pochettino intră însă în competiție după un început de an oscilant, cu trei înfrângeri în primele patru partide disputate în 2026, deși toate au venit în fața unor adversari mai bine clasați în ierarhia FIFA.

Sud-americanii revin după 16 ani

De cealaltă parte, Paraguay revine la Cupa Mondială pentru prima dată din 2010, după o campanie de calificare solidă în zona CONMEBOL. Formația antrenată de Gustavo Alfaro a terminat la egalitate de puncte cu Columbia, Uruguay și Brazilia și a avut a doua cea mai bună defensivă din preliminariile sud-americane.

Totuși, sud-americanii au întâmpinat dificultăți în atac, marcând în medie doar 0,78 goluri pe meci în calificări, cel mai redus total dintre echipele prezente la turneul final. Paraguay vine însă după trei victorii în ultimele patru meciuri disputate.

Istoria este de partea americanilor

Istoricul confruntărilor directe este favorabil Statelor Unite. Americanii au câștigat ultimele trei dueluri cu Paraguay, toate la un singur gol diferență. Singurul meci dintre cele două reprezentative la Cupa Mondială s-a disputat în 1930 și s-a încheiat cu victoria SUA, scor 3-0.

Paraguay a câștigat un singur meci dintre ultimele opt partide de debut la Cupa Mondială și a obținut o remiză și o înfrângere în precedentele confruntări cu țările gazdă ale turneului, în 1986 și 1998.

Pulisic și Almirón, piesele-cheie ale celor două echipe

Christian Pulisic, evoluează ca extremă la AC Milan, a fost principalul jucător ofensiv al SUA la Cupa Mondială 2022, fiind implicat în toate cele trei goluri ale americanilor. Miguel Almirón este principalul om de creație al Paraguayului, jucând ca mijlocaș ofensiv la Atlanta United și fiind responsabil de fazele importante de atac ale sud-americanilor.